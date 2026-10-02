Tăng cường công tác ứng phó khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn hàng không và cứu nạn trên biển

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị ký kết.

Tại hội nghị, hai bên thống nhất nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, duy trì liên lạc, chủ động xử lý các tình huống sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và trên biển.

Đại tá Trần Nguyên Lai phát biểu tại hội nghị.

Theo Văn bản hiệp đồng, khi tiếp nhận thông tin khẩn nguy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ chủ động đánh giá tình hình, triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển; phối hợp xác định khu vực tìm kiếm, tổ chức cứu nạn, sơ cấp cứu, vận chuyển nạn nhân, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an ninh, an toàn khu vực. Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có trách nhiệm kích hoạt kế hoạch khẩn nguy, điều phối lực lượng, cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu phục vụ tìm kiếm, cứu nạn; tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và thân nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Bá Quân phát biểu tại hội nghị.

Hai bên đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện, diễn tập, tổng kết, rút kinh nghiệm và cập nhật, bổ sung phương án khi cần thiết.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc ký kết Văn bản hiệp đồng triển khai công tác ứng phó khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn hàng không và cứu nạn trên biển.

Việc ký kết Văn bản hiệp đồng góp phần nâng cao năng lực phối hợp, khả năng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống khẩn nguy, sự cố, tai nạn hàng không có khả năng xảy ra trong khu vực biển liên quan; qua đó góp phần bảo đảm an toàn hàng không, an toàn trên biển và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.