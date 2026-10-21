Tăng cường công tác tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy đối với các em học sinh
Cháy, nổ luôn là mối nguy tiềm ẩn đe dọa tài sản, tính mạng của mỗi người, mỗi gia đình, do vậy việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy đối với quần chúng nhân dân nói chung và các cháu học sinh nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy và thiệt hại do cháy gây ra.
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hoạt động trải nghiệm và thực hành công tác PCCC và CNCH, thời gian qua Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5 đã tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn hướng dẫn các thầy, cô giáo và học sinh kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại trường học, nơi đông người, nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư và biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước…
Tuyên truyền trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hoạt động thiết thực, bổ ích đối với giáo viên và các em học sinh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo viên, các em học sinh đã được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn có thể xảy ra.
Đây là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa văn hóa an toàn PCCC trong cộng đồng, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, thân thiện và nâng cao ý thức tự bảo vệ cho thế hệ trẻ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202610/tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-trai-nghiem-thuc-hanh-phong-chay-chua-chay-doi-voi-cac-em-hoc-sinh-abd5cfb/