Tăng cường công tác tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy đối với các em học sinh

Các em học sinh tham gia chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hoạt động trải nghiệm và thực hành công tác PCCC và CNCH, thời gian qua Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5 đã tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn hướng dẫn các thầy, cô giáo và học sinh kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại trường học, nơi đông người, nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư và biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước…

Học sinh thực hành dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

CBCS hướng dẫn các em học sinh sử dụng lăng tiến hành chữa cháy.

CBCS hướng dẫn các em học sinh sử dụng các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tuyên truyền trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hoạt động thiết thực, bổ ích đối với giáo viên và các em học sinh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo viên, các em học sinh đã được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa văn hóa an toàn PCCC trong cộng đồng, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, thân thiện và nâng cao ý thức tự bảo vệ cho thế hệ trẻ.