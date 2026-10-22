Tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân

Quang cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2024 -2026, công tác phối hợp tuyên truyền quốc phòng, quân sự địa phương được các đơn vị chủ động triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cơ quan đã bám sát đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang; tuyên truyền kịp thời các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và lượng lực vũ trang.

Đồng thời, định hướng tốt thông tin, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ quân sự trọng tâm về công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ; công tác dân vận, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

Các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác phối hợp được duy trì nền nếp, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các chuyên mục "Quốc phòng toàn dân", “Vì chủ quyền an ninh biên giới” được đầu tư chất lượng, kết hợp báo chí truyền thống với truyền thông đa phương tiện và các nền tảng số. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên được quan tâm, đạt nhiều giải thưởng cao tại các liên hoan, cuộc thi báo chí.

Đối với Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, công tác tuyên truyền được tổ chức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn ở địa phương, tận dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa. Trong giai đoạn 2024-2026, đơn vị đã đăng tải hơn 6.000 tin, bài; gần 1.000 video và các sản phẩm truyền thông khác về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh trình bày tham luận.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên trình bày tham luận.

Tại Hội nghị, tham luận của các cơ quan báo chí đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền về quốc phòng, quân sự địa phương.

Giai đoạn 2026 - 2028, các cơ quan báo chí và các đơn vị thuộc Quân khu 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp đã ký kết, bảo đảm đi vào chiều sâu, thiết thực; tuyên truyền toàn diện, sâu sát các nội dung quân sự, quốc phòng; nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu của báo chí theo phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả".

Lãnh đạo Quân khu 1 trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng - quân sự địa phương giai đoạn 2024 - 2026.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với công chúng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy ưu thế báo chí đa phương tiện, phù hợp bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" tại vùng sâu, vùng xa; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục "Quốc phòng toàn dân"; tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ, công nghệ, kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ cộng tác viên.

Các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2028.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền giai đoạn 2026-2028 và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền về quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2024-2026.