Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Sáng 21/10, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đến nay, 8 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân; 1 vụ việc tiếp tục theo dõi, báo cáo theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026, Ban Tiếp công dân đã chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các sở, ngành có liên quan kiểm tra thực địa, làm việc với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan và công dân có đơn kiến nghị, phản ánh để kiểm tra, rà soát 3 vụ việc.

Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp định kỳ 11 trường hợp/9 vụ việc; tiếp dân thường xuyên 18 trường hợp/18 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 143 đơn, nội dung đơn nhiều nhất thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Lê Anh Sơn - Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo một số nội dung tại phiên tiếp công dân.

Đến nay, các sở, ngành đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 19/62 vụ việc đúng hạn, các xã, phường đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 29/57 vụ việc đúng hạn; còn lại phần lớn chưa đến kỳ báo cáo.

Tại phiên tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã nghe công dân Phạm Văn Lương (thôn Đức Lạc, xã Đức Thọ) phản ánh tình trạng hộ dân trên địa bàn lấn chiếm lối đi, gây ảnh hưởng việc đi lại vào nghĩa trang thôn.

Công dân Phạm Văn Lương (thôn Đức Lạc, xã Đức Thọ) trình bày ý kiến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghe công dân trình bày ý kiến.

Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT phối hợp UBND xã Đức Thọ tiến hành kiểm tra, rà soát để có phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Các công dân Đào Xuân Mai và Đào Xuân Em (người mặc áo xanh, tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập) tại phiên tiếp công dân.

Các công dân Đào Xuân Mai và Đào Xuân Em (TDP 2, phường Hà Huy Tập) đề nghị xem xét, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ chống Pháp Đào Hữu Điểm. Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND phường Thành Sen (nơi an táng mộ) rà soát, xử lý theo thẩm quyền và sớm có văn bản trả lời cho công dân.

Công dân Nguyễn Ngọc Nhuẫn cùng các công dân ở TDP 31, phường Thành Sen kiến nghị nội dung liên quan đến dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài.

Công dân Nguyễn Ngọc Nhuẫn (TDP 31, phường Thành Sen) trình bày kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chia sẻ đây là nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đồng thời nhấn mạnh, sau khi có nguồn phân bổ từ Trung ương, tỉnh sẽ triển khai sớm dự án.

Công dân Trần Văn Đổng (TDP Hồng Lam, phường Bắc Hồng Lĩnh) kiến nghị các nội dung liên quan đất đai. Sau khi nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở NN&MT và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trả lời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát; giao UBND phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức làm việc với công dân và hướng dẫn giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tại phiên tiếp, công dân Phạm Hữu Hạnh (đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công dân Lê Văn Hải cùng một số hộ dân ở thôn Côn Sơn (xã Sơn Tiến) kiến nghị việc khai thác khoáng sản và được giải đáp thấu đáo...

Tại phiên tiếp, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ từng nội dung, trực tiếp giải đáp các kiến nghị. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát các nội dung, đối chiếu quy định pháp luật để tham mưu phương án giải quyết phù hợp, đúng trình tự, đúng thời gian; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cụ thể các nội dung kiến nghị tại phiên tiếp công dân.

Đối với các vụ việc đang trong thời hạn giải quyết, yêu cầu rà soát kỹ, đẩy nhanh tiến độ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Ban Tiếp công dân tỉnh phải thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ giải quyết từng vụ việc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Liên quan tới các nội dung về đất đai, Sở NN&MT phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát từng vụ việc, xác minh rõ nguồn gốc, giải quyết; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết đối với các vụ việc vượt thẩm quyền.

Về chế độ chính sách người có công với cách mạng, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đối với các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp tại cơ sở, làm rõ nguyên nhân để tham mưu phương án giải quyết cụ thể.