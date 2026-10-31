Tăng cường công tác thông tin đối ngoại biên phòng

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác năm 2027.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, đồng thời phối hợp với các ngành chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai các hoạt động đối ngoại với nước bạn Lào nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, duy trì ổn định tình hình ở khu vực biên giới. Ban còn tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; giúp bạn củng cố cơ sở chính trị ở các cụm, bản giáp biên; hỗ trợ Nhân dân khám chữa bệnh..., xây dựng biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn hữu nghị, hội nhập và phát triển.

Ban Chỉ huy BĐBP cũng chỉ đạo các đồn biên phòng trên tuyến biên giới thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động đề ra những định hướng, chỉ đạo thông tin chính xác, kịp thời, đấu tranh có hiệu quả với những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phối hợp với lực lượng chức năng các huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất để trao đổi tình hình, tổ chức tuần tra song phương, tăng cường hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng và ngoại giao Nhân dân.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu duy trì thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giữa 18 cặp bản sát biên giới hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; 11 đồn biên phòng tỉnh Thanh Hóa với 4 đại đội biên phòng của tỉnh Hủa Phăn. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hai bên; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới Việt Nam - Lào.

Công tác thông tin đối ngoại cũng đã được triển khai thông qua các cuộc hội đàm cấp tỉnh, cấp đồn, trạm biên phòng, thông qua hoạt động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các lực lượng quản lý bảo vệ biên giới. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn với 69 đoàn. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn trong quản lý bảo vệ biên giới, tuần tra song phương được 42 cuộc với 1.008 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia; ký kết nghĩa thêm 4 cặp đồn - đại đội biên phòng hai bên; hội đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn tổ chức tuyên truyền Hiệp định về quy chế biên giới, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới đảm bảo đúng pháp luật và thông lệ quốc tế.

BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền của bạn trị giá 404 triệu đồng; thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, đơn vị đang đỡ đầu 11 cháu học sinh Lào đến trường.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Để triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đối ngoại; nắm chắc tình hình, vận dụng linh hoạt, sáng tạo hoạt động đối ngoại biên phòng để bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình; phối hợp, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước. Tăng cường và củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân hai bên biên giới; thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”.