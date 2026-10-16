Tăng cường công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Lãnh đạo xã Gia Viễn trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Phân cấp mạnh, rõ trách nhiệm, sát yêu cầu thực tiễn

Quy mô tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ lớn sau hợp nhất tỉnh đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm công tác cán bộ thống nhất nhưng đồng thời phát huy tính chủ động của từng cấp. Từ ngày 1/7/2025, cùng với việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác phân cấp quản lý cán bộ cũng được tổ chức lại theo 2 cấp tỉnh, xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương, ban hành các quy định: Số 60 QĐ/TU, ngày 7/11/2025 và số 620-QĐ/TU, ngày 26/6/2026 về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ. Trong đó xác định 4 nhóm danh mục chức danh: Diện Trung ương quản lý công tác tại địa phương; diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân cấp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý; diện phối hợp quản lý. Trên cơ sở đó, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 129/129 Ban thường vụ Đảng ủy cấp xã đã ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị.

Điểm đáng chú ý là cùng với phân cấp thẩm quyền, tỉnh tăng cường ủy quyền để cấp xã chủ động hơn trong bố trí, sử dụng cán bộ. Theo đó, Ban thường vụ Đảng ủy xã, phường được chủ động quyết định việc bố trí, điều động công chức, viên chức trong nội bộ địa phương, không phải thực hiện quy trình qua cấp tỉnh như trước. Thẩm quyền xem xét, cho ý kiến đối với một số trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cũng được phân cấp cụ thể. Qua đó góp phần rút ngắn quy trình, khâu trung gian, giúp cấp cơ sở chủ động bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Thực tế từ ngày 17/3/2026 đến hết quý II/2026, Ban thường vụ Đảng ủy cấp xã đã tiếp nhận, điều động 125 công chức, viên chức theo cơ chế được ủy quyền.

Cùng với phân cấp, việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ được quan tâm. Tỉnh đã xây dựng khung tiêu chuẩn cụ thể cho từng nhóm chức danh; 36/36 chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được rà soát, ban hành tiêu chuẩn cụ thể. 129/129 xã, phường cũng đã ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy cấp xã quản lý; từng bước thống nhất tiêu chuẩn đối với từng nhóm chức danh, làm cơ sở cho đánh giá, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phương thức đánh giá cán bộ từng bước chuyển từ nhận xét chung sang coi trọng kết quả, sản phẩm công việc. Quy định của tỉnh yêu cầu đánh giá, xếp loại theo quý, theo năm, gắn với danh mục sản phẩm, công việc cụ thể, theo nguyên tắc rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và đo đếm kết quả. Quý I/2026, 657/657 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đạt 100% được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó xuất sắc 132 đồng chí (20%); quý II/2026, 660/661 đồng chí, đạt 99,85% xếp loại tốt trở lên, 78 đồng chí, đạt 11,81% xếp loại xuất sắc.

Chú trọng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ

Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý phải đi liền với xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Vì vậy, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tỉnh quan tâm, từng bước gắn với yêu cầu vị trí việc làm và chức danh. Qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, toàn tỉnh có 4.042 lượt cán bộ được quy hoạch. Trong đó, 2.466 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 98 cán bộ có trình độ tiến sĩ. Cơ cấu quy hoạch cũng từng bước quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tạo nguồn cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu thực tiễn được tỉnh chú trọng. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 148 lớp bồi dưỡng với hơn 16 nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng thực thi công vụ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đối với cán bộ cơ sở, phương pháp bồi dưỡng được chú trọng theo hướng ngắn ngày, “cầm tay chỉ việc”, gắn với yêu cầu vị trí việc làm trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác cán bộ cũng được gắn với yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp. Sau hợp nhất, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được thực hiện theo các đề án nhân sự, quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn. Đối với cấp xã, tỉnh chú trọng bố trí một số chức danh chủ chốt không phải là người địa phương. 123/129 bí thư đảng ủy xã, phường, 116/129 chủ tịch UBND xã, phường và 127/127 đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy không là người địa phương; 129/129 trưởng Công an xã, phường và 125/129 chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự không là người địa phương. Qua thực tiễn triển khai, đội ngũ cán bộ được điều động, bố trí cơ bản phát huy năng lực, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Để công tác cán bộ ngày càng thực chất, tỉnh đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng; thành lập 7 tổ giám sát thường xuyên tại các địa phương, đơn vị; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát việc bố trí cán bộ, vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại 100% xã, phường. Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định.

Những kết quả đạt được cho thấy, tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất đối với công tác cán bộ; chủ động xử lý khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp phát sinh trong quá trình hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, cơ bản bảo đảm sự ổn định, liên tục trong công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, góp phần ổn định tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh sau sắp xếp.

Thời gian tới, yêu cầu đổi mới công tác cán bộ tiếp tục được đặt trong tổng thể nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là cán bộ cơ sở. Tỉnh xác định tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình theo hướng đồng bộ, liên thông; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; đổi mới đánh giá cán bộ bằng kết quả sản phẩm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; chú trọng thu hút, tạo nguồn cán bộ chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ.