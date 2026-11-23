Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trong tình hình mới. Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 6486/UBND-KT ngày 18/11/2026 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 12/10/2026 của Bộ Công Thương.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, Nghị định số 303/2026/NĐ-CP đến các sở, ngành, UBND cấp xã và tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, chủ trì xây dựng, điều chỉnh phương hướng phát triển CCN, đảm bảo tính khả thi, tính đồng bộ, phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình tích hợp vào hồ sơ quy hoạch.

Tổ chức xúc tiến đầu tư, thu hút và lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN có năng lực. Ưu tiên phát triển CCN sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành, hỗ trợ và làng nghề phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của Thành phố. Gắn phát triển CCN với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế các bon thấp.

Chủ trì tổ chức rà soát thường xuyên các dự án đầu tư hạ tầng CCN và các dự án đầu tư trong CCN chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, vi phạm pháp luật hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Lập danh mục, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất biện pháp và thời hạn xử lý từng trường hợp.

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan rà soát từng CCN hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg thuộc khoản 4 Điều 35 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 303/2026/NĐ-CP.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương rà soát, tham mưu UBND Thành phố quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN từ ngân sách địa phương và mức giảm tiền thuê lại đất cho các đối tượng theo Điều 7 Nghị quyết số 198/2025/QH15 và quy định có liên quan. Kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm về đầu tư, tài chính theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại các CCN. Xử lý hoặc đề xuất xử lý trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng rà soát, đề xuất bố trí quỹ đất cho các CCN trong danh mục đã được phê duyệt theo tiến độ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các xã, phường và chủ đầu tư hạ tầng lập danh sách CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc hệ thống chưa đáp ứng yêu cầu. Đề xuất giải pháp và tiến độ khắc phục để đạt mục tiêu 100% CCN có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trong giai đoạn 2026–2030; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, môi trường.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, tích hợp phương hướng phát triển cụm công nghiệp trong quá trình điều chỉnh, thực hiện quy hoạch cấp tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-BCT. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, rà soát để bảo đảm thống nhất về tên, vị trí, quy mô diện tích của từng cụm công nghiệp và tránh chồng lấn với các quy hoạch có liên quan. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hạ tầng CCN theo quy hoạch và hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

UBND các xã, phường có cụm công nghiệp tổ chức triển khai các quy định về quản lý CCN trên địa bàn. Rà soát tiến độ đầu tư hạ tầng, hoạt động của dự án thứ cấp, tình hình sử dụng đất và xử lý nước thải. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý. Khi đề xuất thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, làm rõ sự cần thiết, sự phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của địa phương và nhu cầu mặt bằng sản xuất thực tế, bám sát các chỉ đạo của Thành phố về phát triển cụm công nghiệp.

Các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và hồ sơ dự án được phê duyệt. Ưu tiên hoàn thiện, vận hành hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng đất và việc vận hành hạ tầng theo quy định. Thu hút, lựa chọn dự án thứ cấp phù hợp với ngành, nghề và định hướng phát triển của từng cụm công nghiệp, gắn với lợi thế của địa phương về nguyên liệu, lao động, hạ tầng và thị trường. Ưu tiên dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết chuỗi.