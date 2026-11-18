Lực lượng Công an cấp phát và dán pano tuyên truyền tại nhà hàng kinh doanh ăn uống.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của việc sử dụng rượu, bia đối với sức khỏe; chú trọng tuyên truyền các nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm, bệnh lý về gan, tim mạch, ung thư, rối loạn tâm thần và các hậu quả do lạm dụng rượu, bia gây ra; vận động người dân hạn chế sử dụng rượu, bia, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường tư vấn, sàng lọc, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người sử dụng rượu, bia; phát hiện, tư vấn và tổ chức điều trị theo quy định; nâng cao năng lực chuyên môn trong cấp cứu, điều trị các trường hợp ngộ độc rượu, bia.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chấp hành nghiêm quy định không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh do lạm dụng rượu, bia.

Sở Công Thương tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, rượu giả, rượu nhập lậu, rượu không bảo đảm chất lượng và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, mua rượu, bia theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa, lành mạnh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa, thể thao; hạn chế việc sử dụng rượu, bia trong các hoạt động, sự kiện, sinh hoạt cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo rượu, bia; quản lý việc sử dụng hình ảnh rượu, bia trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo thuộc phạm vi quản lý; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của rượu, bia cho học sinh, học viên; xây dựng môi trường giáo dục không có rượu, bia; phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục, ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, sử dụng rượu, bia; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ sở giáo dục.

Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và quy định hiện hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tác hại của rượu, bia theo phân cấp ngân sách và quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc; không sử dụng rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện giao thông; đưa nội dung chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của pháp luật; phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và các tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng; chú trọng tuyên truyền tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở bán lẻ rượu, bia; vận động các hộ gia đình, cá nhân thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế sử dụng rượu, bia trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, việc cưới, việc tang.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhất là hành vi bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kinh doanh không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động kinh doanh rượu, bia, quảng cáo rượu, bia và các hoạt động có liên quan trên địa bàn.

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức cộng đồng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí theo phân cấp và khả năng ngân sách địa phương để triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

Giao Sở Y tế chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả./.