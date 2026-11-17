Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc về công tác quản lý giá và tài sản công.

Các đại biểu dự làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, công tác quản lý, xử lý tài sản công, toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực song vẫn còn một số vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Cụ thể, đối với 19 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, đã hoàn thành xử lý 14 cơ sở; 5 cơ sở còn lại đang thực hiện quy trình cho thuê ngắn hạn, dự kiến xong trong Quý IV/2026.

Đối với 400 cơ sở nhà, đất dôi dư theo kết luận thanh tra, đã xử lý xong 178 cơ sở; 222 cơ sở còn lại đã trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026. Ngoài ra, các sở, ngành và địa phương đang hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 31 cơ sở nhà, đất do Bộ Công an chuyển giao; tháo gỡ vướng mắc pháp lý đối với các cơ sở Trung ương bàn giao và rà soát hồ sơ để giao quản lý hạ tầng khu Quảng trường Tây Bắc, Kè suối Nặm La.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo các nội dung tại cuộc làm việc.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh tăng 5,87% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù từ tháng 5 đến nay, CPI theo tháng đều có xu hướng giảm so với tháng trước, song mức tăng cao trong 4 tháng đầu năm đã tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá chung.

Ba nhóm hàng hóa, dịch vụ tác động trực tiếp và đóng góp chủ yếu vào mức tăng CPI chung của tỉnh gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,78%; nhóm giao thông tăng 7,27%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,88%, trong đó giá nước sinh hoạt tăng 15,51% do áp dụng mức giá mới từ tháng 1/2026 sau 9 năm giữ ổn định.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Lão đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân dẫn đến biến động giá của một số mặt hàng thiết yếu, đồng thời phân tích những vướng mắc trong quy trình tiếp nhận, chuyển đổi công năng và định giá khai thác tài sản công tại cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành trong công tác quản lý giá và tài sản công. Đồng chí giao Sở Tài chính, chủ trì tháo gỡ vướng mắc pháp lý về đất đai, quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ bàn giao, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư; hoàn tất thủ tục giao quản lý hạ tầng khu Quảng trường Tây Bắc, Kè suối Nặm La. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí và hoàn thành chậm nhất trước ngày 25/12/2026.

Về quản lý giá, nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường dịp cuối năm, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu thị trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đồng chí giao Sở Xây dựng làm việc với các đơn vị kinh doanh nước sạch xem xét phương án giảm giá nước trong tháng 11 và 12/2026 để hỗ trợ người dân. Các sở chuyên ngành, hoàn thiện danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trước ngày 25/11/2026. Sở Công Thương chủ trì chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, bảo đảm cung - cầu; kiểm soát chặt, ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý và đẩy mạnh tuyên truyền bình ổn thị trường.