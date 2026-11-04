Tăng cường công tác quản lý, bảo trì đường bộ

Khắc phục hậu quả sạt lở ta luy dương trên quốc lộ 4G đoạn qua xã Chiềng Khương.

Hiện nay, Ban Quản lý bảo trì đường bộ được giao quản lý 32 tuyến quốc lộ và đường tỉnh, với tổng chiều dài 1.852,71 km. Trong đó, có 10 tuyến quốc lộ dài 685,27 km, 22 tuyến đường tỉnh dài 1.167,44 km; cùng 2 bến phà và 3 cầu lớn có tổng chiều dài 1.937 m. Đây là những tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính tỉnh với các địa phương, giữ vai trò quan trọng trong giao thương, phát triển sản xuất và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trạng, tỷ lệ đường có chất lượng tương đối tốt mới đạt 3,1%; đường trung bình chiếm 82,8% và đường chất lượng xấu chiếm 14,2%, đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác quản lý, bảo trì.

Trên tuyến quốc lộ 4G, một trong những tuyến giao thông quan trọng được ưu tiên bảo trì, sửa chữa, các đơn vị thi công đang tập trung xử lý những vị trí mặt đường xuống cấp, khắc phục hư hỏng nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Ông Trần Công Thìn, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông I Sơn La, cho biết: Năm 2026, Công ty đảm nhận quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 509 km đường bộ trên 9 tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Trước ảnh hưởng của mưa lũ, Công ty đã huy động nhân lực, máy móc khắc phục sạt lở, thu dọn trên 165.000 m³ đất đá tại hơn 1.300 vị trí, bảo đảm giao thông thông suốt. Riêng trên quốc lộ 4G, đã sửa chữa hơn 2.600 m² mặt đường, thường xuyên phát quang cây cỏ, khơi thông hệ thống thoát nước. Đến nay, Công ty hoàn thành 75% kế hoạch năm.

Kè chống sạt lở ta luy âm trên quốc lộ 4G đoạn qua xã Chiềng Khương đang được xây dựng.

Xác định bảo dưỡng thường xuyên là giải pháp quan trọng kéo dài tuổi thọ công trình, Ban Quản lý bảo trì đường bộ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần đường, kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng; tập trung sửa chữa mặt đường, khơi thông rãnh thoát nước, phát quang cây cỏ và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã sửa chữa gần 56.300 m² mặt đường; hót sụt, đào vét rãnh 17.894 m³; bạt lề đường trên 330.000 m; đắp bù nền, lề đường 13.018 m³; thay thế 586 tấm nắp đan rãnh. Đồng thời, bổ sung, sửa chữa biển báo, cọc tiêu, hộ lan, kịp thời xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thông tin: Đối với công tác sửa chữa định kỳ, năm 2026, Ban triển khai 17 dự án theo kế hoạch bảo trì đường bộ được UBND tỉnh phê duyệt, gồm 15 dự án trên các tuyến quốc lộ và 2 dự án trên đường tỉnh. Các dự án tập trung sửa chữa gần 31 km mặt đường, xử lý 28 vị trí sạt lở ta luy âm, 3 vị trí ngập úng và những bất cập về tổ chức giao thông. Đến nay, đã hoàn thành 10 dự án, 7 dự án đang được triển khai theo kế hoạch.

Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông I Sơn La xây dựng kè chống sạt lở ta luy âm trên quốc lộ 4G đoạn qua xã Chiềng Khương.

Bên cạnh công tác bảo trì thường xuyên, việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây hư hỏng 8.118 vị trí trên các tuyến đường được giao quản lý, trong đó có 7.601 vị trí sạt lở, sa bồi với hơn 517.700 m³ đất đá; 99 vị trí sạt trượt ta luy âm, 243 vị trí hư hỏng mặt đường và 161 vị trí ách tắc giao thông. Kinh phí dự kiến khắc phục gần 86 tỷ đồng. Chủ động ứng phó, Ban đã rà soát 548 vị trí xung yếu, xác định 316 điểm tập kết đất đá; bố trí 132 máy xúc, 250 ô tô ứng trực 24/24 giờ. Khi xảy ra sự cố, các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở, phân luồng, bảo đảm tối thiểu một làn xe lưu thông, hạn chế ách tắc kéo dài.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ cũng được chú trọng. Trong năm 2026, Ban đã triển khai xử lý 3 vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, 4 vị trí khu vực trường học và 1 vị trí bất cập về tổ chức giao thông; bổ sung 284 biển báo, sơn 605 m² gờ giảm tốc, 4.759 m² vạch kẻ đường; sửa chữa, làm mới 4.730 m hộ lan tôn sóng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ. Đến tháng 10/2026, đã xử lý, giải tỏa 1.390 trong tổng số 2.060 trường hợp vi phạm được thống kê.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo trì đường bộ còn nhiều khó khăn do phần lớn các tuyến đường được đầu tư từ lâu, quy mô hạn chế, nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi kinh phí mới đáp ứng khoảng 15% nhu cầu. Trước thực tế đó, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tập trung sử dụng hiệu quả nguồn vốn, ưu tiên sửa chữa các vị trí cấp thiết, tăng cường giám sát chất lượng thi công. Tiếp tục ưu tiên bảo trì các quốc lộ 4G, 37, 43, 279D và đường tỉnh 110, 117; đẩy mạnh số hóa dữ liệu quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.