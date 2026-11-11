Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm việc với các xã: Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lèo, Mường Lạn và Huổi Một.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, các xã đã tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo xã Huổi Một phát biểu tại cuộc làm việc.

Việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ gắn với yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong điều kiện mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ được chú trọng, gắn với trách nhiệm nêu gương và công khai, minh bạch trong thực hiện các quy trình. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công được quan tâm chỉ đạo theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất sau sáp nhập được triển khai kịp thời, sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có, hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Lãnh đạo xã Sốp Cộp phát biểu tại cuộc làm việc.

Các xã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung: Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm chỉnh sửa, bổ sung, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn đã cũ, không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bố trí công chức chuyên môn chuyên trách hoặc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn sâu cho chuyên viên tham mưu về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chuyển đổi số; quan tâm hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin, tạo điều kiện để cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, công khai, minh bạch.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các xã chú trọng việc đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát nội bộ từ hậu kiểm sang chủ động nắm tình hình, dự báo và phòng ngừa, cảnh báo sớm rủi ro vi phạm ngay từ chi bộ cơ sở. Tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; quan tâm công tác quản lý, sắp xếp và xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất dôi dư. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trong việc tiếp dân và đối thoại với nhân dân. Tập trung phân loại, xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài hay phát sinh khiếu kiện vượt cấp phức tạp.