Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người trên địa bàn tỉnh

Ca bệnh sốt xuất huyết ở phường Hải Bình được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Ảnh: Thùy Dung

Nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế giữ vai trò chủ trì, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên địa bàn cũng như cả nước. Ngành Y tế có nhiệm vụ chủ động dự báo nguy cơ theo mùa, theo địa bàn để kịp thời tham mưu các giải pháp ứng phó.

Bên cạnh đó, công tác giám sát dịch tễ tại cộng đồng, các cơ sở khám chữa bệnh và khu vực nguy cơ cao phải được tăng cường. Ngành y tế tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan rộng, kéo dài hoặc phát sinh các ổ dịch phức tạp do chậm phát hiện, xử lý.

Đối với các cơ sở y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt phân loại, thu dung, cách ly và điều trị; hạn chế tối đa lây nhiễm chéo; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm. Đồng thời, tập trung rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc xin cho các đối tượng chưa tiêm đủ mũi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, Chỉ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo; tham mưu kiểm điểm, phê bình cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương và người đứng đầu lơ là, thiếu quyết liệt trong phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành:

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học tăng cường vệ sinh lớp học, dụng cụ học tập, đồ chơi và bếp ăn tập thể. Phối hợp với y tế địa phương theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát trong trường học.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tăng cường giám sát môi trường, hướng dẫn xử lý vệ sinh sau thiên tai, ngập lụt. Phối hợp chặt chẽ trong việc phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh thông tin; yêu cầu các cơ sở lưu trú thông báo ngay cho y tế khi phát hiện du khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự khi có yêu cầu.

Sở Tài chính: Tham mưu bố trí nguồn kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch đúng quy định.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch; ưu tiên phổ biến kiến thức phòng bệnh, dấu hiệu nhận biết bệnh, địa chỉ tiếp cận dịch vụ y tế và khuyến cáo chuyên môn của cơ quan y tế. Bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, kịp thời; không đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Các địa phương phải chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Chính quyền cơ sở có trách nhiệm huy động lực lượng tại chỗ phát động các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng sốt xuất huyết; hướng dẫn người dân thu gom rác thải, xử lý nguồn nước sạch và nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe.