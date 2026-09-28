Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn phường Yên Hoà, Cầu Giấy

Hội nghị do Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức.

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề có thể phát sinh trực tiếp tại cơ sở như nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện, nguồn nhiệt; việc bố trí và duy trì lối thoát nạn; phương tiện chữa cháy ban đầu cũng như cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, một trong những nội dung được đặc biệt nhấn mạnh là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC&CNCH, cùng những quy định, văn bản mới liên quan.

Với đặc điểm tập trung nhiều cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và khu dân cư, yêu cầu chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại Cầu Giấy và Yên Hòa càng được đặt ra thường xuyên. Mỗi loại hình cơ sở có đặc điểm hoạt động khác nhau, kéo theo những nguy cơ và yêu cầu về PCCC khác nhau.

Vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ các quy định, các cơ sở được hướng dẫn rà soát hệ thống điện, nguồn nhiệt, phương tiện chữa cháy; bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng và xây dựng phương án xử lý phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế.

Không dừng ở lý thuyết, người tham dự còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy; sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu; thoát nạn và cứu người trong môi trường có khói, khí độc. Đây là những kỹ năng có ý nghĩa trực tiếp trong khoảng thời gian đầu khi sự cố phát sinh, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 400 chủ cơ sở, phụ trách PCCC của các hộ kinh doanh và cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ảnh: PV

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Cầu Giấy, phân hiệu 1 Nguyễn Thị Lê Huyền cho biết: “Sau buổi tập huấn, chúng tôi sẽ rà soát lại các điều kiện PCCC&CNCH tại cơ sở. Nhà trường sẽ triển khai đội PCCC gồm 15 người, rà soát từng thành viên để bảo đảm đáp ứng yêu cầu; đồng thời cử các thành viên tham gia tập huấn, bổ sung chứng nhận nếu chưa đủ điều kiện”.

Không chỉ các trường học, với những hộ kinh doanh, việc rà soát lại điều kiện an toàn sau tập huấn cũng được xác định là việc cần làm ngay.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh PV

Từ những nội dung được phổ biến tại hội nghị đến kế hoạch rà soát hệ thống điện, lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy hay tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ cho thấy công tác phòng cháy chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kiến thức được chuyển thành hành động cụ thể tại từng cơ sở.

Việc tăng cường tuyên truyền, huấn luyện vì thế không chỉ nhằm giúp người đứng đầu nắm rõ quy định, mà còn góp phần hình thành ý thức chủ động phát hiện và loại trừ nguy cơ ngay từ nơi làm việc, kinh doanh, học tập.