Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại

Phó Giám đốc Sở Y tế Lưu Văn Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Trong 9 tháng qua, công tác y tế dự phòng trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, góp phần kiểm soát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, duy trì tiêm chủng và tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm. CDC Đồng Nai đã chủ động giám sát, phát hiện và xử lý nhiều ổ dịch, tăng cường chỉ đạo tuyến, tập huấn chuyên môn và hỗ trợ 95 trạm y tế xã, phường. Công tác tiêm chủng mở rộng duy trì tiến độ với 14/15 chỉ tiêu đạt yêu cầu; tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu đạt 95,5%.

Công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tiếp tục được chú trọng. Chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu y tế cũng được đẩy mạnh với hơn 1,79 triệu đối tượng được làm sạch dữ liệu trên hệ thống tiêm chủng, đạt 71,2%.

Phó Giám đốc CDC Đồng Nai Trần Ngọc Quang báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Trong 3 tháng cuối năm, CDC Đồng Nai tập trung giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch; ưu tiên phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh dại. Đồng thời, đẩy mạnh tiêm chủng, làm sạch dữ liệu tiêm chủng. Bên cạnh đó, duy trì quản lý bệnh không lây nhiễm, giám sát môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Công tác truyền thông, xét nghiệm và cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên các phần mềm chuyên ngành cũng được tăng cường nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân những tháng cuối năm.

Kết luận cuộc họp, bác sĩ chuyên khoa II Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận sự nỗ lực lớn của CDC Đồng Nai trong công tác y tế dự phòng. Tuy nhiên, trong 9 tháng của năm 2026, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có giảm nhưng số ca tử vong lại tăng. Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái; dịch bệnh dại diễn biến phức tạp khi đã có 3 ca tử vong. Do đó, CDC Đồng Nai cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo, truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại.

Ngoài ra, CDC Đồng Nai cần đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng; kiểm dịch y tế quốc tế; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý các bệnh không lây nhiễm, cập nhật thông tin tiêm chủng lên hệ thống, làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt, đồng bộ”…