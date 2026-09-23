Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh.

Theo thống kê của Bộ Công an, 8 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 1.999 vụ cháy, nổ, làm 65 người chết, 91 người bị thương, thiệt hại khoảng 618,5 tỷ đồng. Tại tỉnh Điện Biên xảy ra 6 vụ cháy, thiệt hại khoảng 641,36 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do sự cố về hệ thống, thiết bị điện và sơ suất của người dân trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), góp phần kiềm chế, giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ PCCC và CNCH theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác PCCC, trọng tâm là Luật PCCC và CNCH; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3797/KH-UBND ngày 13/5/2026 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm “Bốn tại chỗ”; xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tại địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý. Thường xuyên kiểm tra, phúc tra hệ thống an toàn PCCC, kịp thời khắc phục tồn tại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - 4/10”, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, thực tập phương án chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế. Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo từ ngày 1/10/2026 đến ngày 8/10/2026.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH cho nhân dân, học sinh, sinh viên; hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và hội thao nghiệp vụ về PCCC và CNCH... Đồng thời duy trì thường trực, sẵn sàng chiến đấu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH; nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH. Chủ động phát hiện và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa có lối thoát nạn thứ hai thì phải mở lối thoát nạn thứ hai qua ban công, logia, lối lên mái, thang dây và trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ, thiết bị phá dỡ; kiện toàn lực lượng dân phòng, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức tập huấn PCCC và CNCH cho 100% chủ cơ sở, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và lực lượng dân phòng trên địa bàn trong năm 2026...