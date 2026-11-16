Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh và dự kiến đạt đỉnh vào các tháng cuối năm 2026, có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027. Tình trạng nắng nóng kéo dài bất thường, lượng mưa thiếu hụt gây ra hạn hán trên diện rộng, làm tăng nguy cơ cháy rừng. Đặc biệt, cấp dự báo cháy rừng tại một số khu vực thường xuyên ở cấp IV và cấp V (cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Để chủ động triển khai các biện pháp PCCC rừng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa cháy rừng; bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác chữa cháy rừng khi có tình huống xảy ra.

UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC rừng theo quy định và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan. Tập trung kiểm tra các khu vực rừng trọng điểm, khu vực có nguy cơ cháy cao, các địa bàn có hoạt động sản xuất, canh tác gần rừng.

Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án PCCC rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần và phương án huy động lực lượng tham gia chữa cháy. Tổ chức phân công lực lượng trực PCCC rừng phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trong những ngày có cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV trở lên.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCC rừng bằng các hình thức phù hợp với điều kiện địa phương; hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, canh tác, xử lý thực bì. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCC rừng đối với các hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, canh tác gần rừng; chủ động kiểm soát, ngăn chặn các hành vi sử dụng lửa có nguy cơ gây cháy rừng.

Chủ động tiếp nhận, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cơ quan chuyên môn, lực lượng kiểm lâm; theo dõi, kiểm tra, xác minh các điểm cảnh báo cháy rừng, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ cháy rừng, không để cháy lan, cháy lớn. Tăng cường kiểm tra, giám sát các khu vực có nguy cơ cháy cao trong những ngày nắng nóng, khô hanh kéo dài.

Khi xảy ra cháy rừng, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia chữa cháy và người dân. Trường hợp cháy lớn, cháy có nguy cơ lan rộng hoặc vượt quá khả năng ứng phó, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) và các cơ quan chức năng để phối hợp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Thực hiện báo cáo nhanh và báo cáo kết quả xử lý vụ cháy theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân cháy rừng; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại, thực hiện các biện pháp phục hồi rừng sau cháy theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp PCCC rừng trong mùa khô 2026 - 2027; chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát các khu vực rừng trọng điểm, khu vực có nguy cơ cháy cao; chủ động theo dõi, tổng hợp thông tin, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để kịp thời tham mưu chỉ đạo ứng phó.

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện phương án PCCC rừng; kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác chữa cháy rừng; hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổ chức trực, tiếp nhận, tổng hợp thông tin về tình hình cháy rừng; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi xảy ra cháy rừng lớn, cháy có nguy cơ lan rộng hoặc vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng tại chỗ. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PCCC rừng của các địa phương, đơn vị; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng kiểm lâm và UBND các xã, phường trong công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng; thực hiện tốt phương án phối hợp, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương điều tra, xác minh nguyên nhân các vụ cháy rừng; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC rừng theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị; chủ động phối hợp tham gia chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ...