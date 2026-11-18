Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu chuyển từ chăm sóc, trợ giúp sang bảo đảm quyền, cơ hội bình đẳng, hòa nhập và phát triển cho người khuyết tật. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch công tác người khuyết tật hằng năm; 100% trường hợp đủ điều kiện được giải quyết các chế độ trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách liên quan theo quy định. Trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và can thiệp phù hợp; 100% trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học được rà soát nhu cầu giáo dục, tạo điều kiện tiếp cận hình thức giáo dục phù hợp, hòa nhập và phát triển toàn diện.

Tiết mục múa của học sinh Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% công trình xây dựng mới và công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp thuộc diện bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu tiếp cận đối với người khuyết tật. Hằng năm, tăng tỷ lệ người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, phẫu thuật chỉnh hình và phương tiện trợ giúp; hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, việc làm, đào tạo nghề, vay vốn tín dụng chính sách để tạo sinh kế, khởi nghiệp...

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội; rà soát, hoàn thiện chính sách; tăng cường chăm sóc sức khỏe, giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề và tạo việc làm. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng cải thiện khả năng tiếp cận các công trình công cộng, phát triển công nghệ trợ giúp; bảo vệ người khuyết tật trước các hành vi bạo lực, xâm hại, phân biệt đối xử; xây dựng cơ sở dữ liệu người khuyết tật thống nhất từ cấp xã...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; UBND tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và bố trí nguồn lực thực hiện.