Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đội Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

Triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng tuần 47 tại Thông báo số 1768/TB-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2026.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đội Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời theo dõi sát tình hình cung cầu, triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thời điểm lượng khách du lịch tăng cao để nâng giá, ép giá, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và môi trường du lịch của tỉnh./.