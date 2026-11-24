Kiểm sát viên kiểm sát tiêu hủy vật chứng đúng quy định pháp luật.

Các vật chứng, tài sản được tiêu hủy gồm ma túy, bật lửa, dụng cụ sử dụng ma túy đá, túi nilon; điện thoại đã cũ hỏng không còn giá trị sử dụng, nhiều mảnh nhựa vỡ, tuýp sắt, dụng cụ, phương tiện sử dụng để đánh bạc ... Các loại vật chứng, tài sản nêu trên đều hư hỏng, không còn giá trị sử dụng.

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Kiểm sát viên cùng Hội đồng tiêu hủy đã xem xét, đối chiếu với từng bản án, quyết định, kiểm tra tình trạng niêm phong các mẫu vật giám định.

Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng bản án, Hội đồng thống nhất tiêu hủy vật chứng bằng biện pháp: Đối với ma túy, tiêu hủy bằng cách hòa ma túy vào xô nước làm mất giá trị sử dụng và dội nước xuống bồn cầu. Đối với các loại vật chứng bằng kim loại, sim điện thoại, điện thoại, bơm kim tiêm, dụng cụ sử dụng ma túy, tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng mất hoàn toàn tính năng sử dụng.

Đối với các loại vật chứng bằng vỏ bao nilong tiêu hủy bằng cách cắt bỏ hoàn toàn. Trước sự kiểm sát chặt chẽ của Kiểm sát viên VKSND khu vực 7, các thành viên Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiêu hủy toàn bộ số vật chứng đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật, quá trình tiêu hủy đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và thượng tôn pháp luật, VKSND khu vực 7, tỉnh Hưng Yên tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiêu huỷ vật chứng, tài sản, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.