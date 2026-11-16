Tăng cường công tác Hội Chữ thập đỏ các cấp

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác nhân đạo; hỗ trợ địa phương và Hội Chữ thập đỏ cấp xã triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cùng các tình huống nhân đạo khẩn cấp.

Đồng thời, tạo điều kiện phát triển mạng lưới sơ cấp cứu, xây dựng lực lượng tình nguyện viên, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại cộng đồng. UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Chữ thập đỏ; thành lập Hội tại những địa phương chưa có tổ chức Hội, bảo đảm hoạt động nhân đạo được duy trì thường xuyên, liên tục, không gián đoạn.

Hội Chữ thập đỏ thành phố được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ; rà soát thực trạng tổ chức, hoạt động, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý hội viên, tình nguyện viên, đối tượng trợ giúp và các nguồn lực nhân đạo; củng cố mạng lưới sơ cấp cứu, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và dịch bệnh, góp phần tăng cường hiệu quả hỗ trợ người dân, nhất là các trường hợp gặp khó khăn, cần trợ giúp khẩn cấp.