Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 94 phiên giao dịch việc làm; tư vấn việc làm, du học, học nghề và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động cho 48.986 lượt người; giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động cho 6.329 lượt người. Đồng thời tiếp nhận 7.883 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cho 7.680 người.

Toàn tỉnh hiện có 11.566 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức xuất cảnh cho 126 lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông, ngư nghiệp tại tỉnh Jeonnam-Gwangju, Hàn Quốc.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động cho 6.329 lượt người - Ảnh: N.L.M

Dự ước đến cuối năm 2026, tỉ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 75%; tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,6%; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục tăng.

Được biết, trước thực tế thị trường lao động có nhiều biến động, yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động. Từ đổi mới đào tạo nghề, tăng cường kết nối nhà trường-doanh nghiệp đến mở rộng thị trường lao động ngoài nước, các chính sách được triển khai đang từng bước chuyển từ hỗ trợ việc làm đơn thuần sang tạo việc làm ổn định, bền vững.