Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp tập huấn lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị Trường Chinh phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án Dân tộc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Thời gian qua, lợi dụng mạng xã hội, các thế lực thù địch đã lập ra các hội, nhóm, tài khoản để đăng tải những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi xấu chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước. Chiêu trò của chúng là xúi giục, kích động, gây nghi ngờ, bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ổn định tình hình xã hội. Trước tình hình đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đặc biệt là cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Các chi bộ, đảng bộ đã tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, trong đó quan tâm nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên; đồng thời, thực hiện công tác sinh hoạt chi bộ, gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các chi bộ, đảng bộ chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và hiệu quả, biến mạng xã hội thành một phương tiện, một kênh hữu ích để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những thành tựu phát triển của đất nước, địa phương, đơn vị; qua đó lan tỏa thông tin hay, có giá trị, từng bước “phủ xanh” mạng xã hội bằng luồng thông tin tích cực, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, hướng nhận thức của cộng đồng đến các giá trị chân, thiện, mỹ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Sơn luôn coi trọng công tác định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở bằng nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể, thiết thực. Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị; gắn công tác sinh hoạt chi bộ với việc tạo môi trường sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng chống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên.

Ban Công tác 35 Đảng ủy xã được kiện toàn, góp phần quan trọng củng cố, nâng cao và phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Theo đồng chí Đàm Cao Thượng, Bí thư Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Trường Chinh, việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đối với Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng đã nêu cao tinh thần đoàn kết; quan tâm thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu cho cấp ủy cấp trên cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phấn đấu duy trì chất lượng sinh hoạt tốt.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi ủy, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, trong đó gắn công tác nghiên cứu khoa học với đào tạo. Đối với sinh hoạt theo chuyên đề, chi bộ yêu cầu nội dung sinh hoạt bảo đảm thiết thực, trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Khi cán bộ, đảng viên có trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng sư phạm tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực tế cho thấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở; coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các văn kiện, nghị quyết, các chỉ thị, kế hoạch, văn bản của Đảng và cấp ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nâng cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới