Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày 15-9, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quy định số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quy định số 14 gồm 5 chương, 20 điều xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức liên quan và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội; quy định phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nắm tình hình đầu tư cơ sở vật chất tại Trạm y tế xã Cà Ná.

Đáng chú ý, Quy định số 14 quy định trách nhiệm của chính quyền các cấp phải công khai các quy định về thủ tục hành chính, trách nhiệm công vụ, quy hoạch, chương trình, dự án kinh tế - xã hội và những chương trình, công trình, dự án có tác động đến đời sống người dân để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát; các dự thảo chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn tổ chức phản biện.

Đặc biệt, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị được giám sát, phản biện phải có ý kiến bằng văn bản trả lời về kết quả tiếp thu, giải quyết; đồng thời nêu rõ những nội dung không tiếp thu kiến nghị, phản biện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng có trách nhiệm xem xét, tiếp thu, phân công giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản kiến nghị; trường hợp đặc biệt không quá 30 ngày làm việc.

Quy định cũng yêu cầu trong quý IV hằng năm, người đứng đầu UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp về những chương trình, đề án, dự thảo văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân để xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện cho năm sau.

Đối với phản biện xã hội, đối tượng phản biện là các dự thảo văn bản của cấp ủy, HĐND, UBND và cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, quyết sách quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đông đảo Nhân dân, đoàn viên, hội viên trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Nội dung phản biện tập trung vào sự cần thiết, tính cấp thiết, sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của địa phương; tính khoa học, khả thi cũng như dự báo tác động của dự thảo.

Để bảo đảm có đủ thời gian nghiên cứu, quy định yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ phản biện đến Ủy ban MTTQ Việt Nam hoặc tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chậm nhất 15 ngày trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành; đối với hồ sơ phức tạp như chương trình, nghị quyết, dự án lớn của tỉnh phải gửi trước 30 ngày làm việc. Sau phản biện, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản việc tiếp thu ý kiến và báo cáo đầy đủ các ý kiến phản biện trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Đối với giám sát, đối tượng giám sát là các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cơ quan, tổ chức và cá nhân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp thu ý kiến phản ánh của thành viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân, chuyên gia; tổ chức khảo sát thực tế; nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo; tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống “Mặt trận số” 24/7 để làm cơ sở kiến nghị với cấp ủy, chính quyền.

Sau giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm theo dõi kết quả tiếp thu, giải quyết, phản hồi, nhất là việc khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được kiến nghị; khi cần thiết có thể tiếp tục giám sát kết quả thực hiện phản hồi, kiến nghị. Qua đó, Quy định số 14 hướng đến việc nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm các kiến nghị sát thực tiễn được xem xét, giải quyết và phản hồi rõ ràng.