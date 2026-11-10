Tăng cường công khai, giám sát bữa ăn bán trú tại phường Thanh Xuân

Các trường học phường Thanh Xuân phục vụ gần 24.000 học sinh ăn bán trú mỗi ngày. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngày 10-11, theo thông tin từ Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Thanh Xuân và làm việc với lãnh đạo địa phương; đồng thời rà soát hồ sơ của các trường công lập, ngoài công lập và nhóm lớp mầm non độc lập.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, lựa chọn đơn vị cung cấp, điều kiện tổ chức bếp ăn, quy trình tiếp nhận, chế biến, chia suất ăn, công tác giám sát và việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống HanoiCheck.

Học sinh phường Thanh Xuân trong bữa ăn bán trú ngày 9-11-2026. Ảnh: Lê Nguyễn

Phường Thanh Xuân hiện có 82 cơ sở giáo dục, gồm 10 trường công lập, 17 trường ngoài công lập và 55 nhóm trẻ mầm non độc lập. Tổng số học sinh ăn bán trú là 23.730 em. Các cơ sở đang thực hiện hai hình thức tổ chức bữa ăn: Tự nấu tại trường hoặc sử dụng suất ăn sẵn do đơn vị cung cấp vận chuyển đến.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận UBND phường đã quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai công tác bán trú; các nhà trường cơ bản xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản thực phẩm tại các trường cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý đơn hàng, lưu trữ hình ảnh bữa ăn và công khai thông tin trên HanoiCheck đã được triển khai, bước đầu tạo cơ sở để theo dõi, giám sát.

Tuy nhiên, mức độ thực hiện giữa các cơ sở chưa đồng đều, nhất là việc cập nhật dữ liệu học sinh, giáo viên, đơn vị cung cấp và công khai thực đơn, hình ảnh bữa ăn trên hệ thống. Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương và các nhà trường nghiêm túc tiếp thu kết luận, khẩn trương khắc phục những nội dung được chỉ ra; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các trường ngoài công lập và nhóm lớp mầm non độc lập trong quá trình thực hiện.

Ghi nhận phường Thanh Xuân là đơn vị duy trì được sự ổn định và ít hạn chế trong công tác bán trú, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa yêu cầu toàn ngành tuyệt đối không chủ quan trước các nguy cơ an toàn thực phẩm.

Các nhà trường cần nghiêm túc tiếp thu biên bản kiểm tra để khắc phục ngay, đồng thời tiếp tục phát huy các giải pháp hiệu quả như giao nhận không có suất ăn thừa, đẩy mạnh hỗ trợ khối mầm non tư thục cập nhật trên HanoiCheck và khuyến khích duy trì mô hình nấu ăn trực tiếp tại trường nhằm kiểm soát tốt chất lượng.

Về chuyên môn, các đơn vị phải xây dựng mô hình bếp ăn chuẩn một chiều khép kín, thực hiện công khai minh bạch thực đơn, định mức và kết quả tài chính rộng rãi tại cổng trường, website cũng như hệ thống HanoiCheck.

Trong quá trình giao nhận, chia suất ăn, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 8 bước, có bảng tổng hợp khớp 100% dữ liệu, xe đẩy dán tem tên lớp và bắt buộc dán niêm phong đối với suất ăn vận chuyển từ ngoài vào.