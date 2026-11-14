Pháp luậtAn ninh - Trật tự

Tăng cường chống hàng giả, gian lận thương mại dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Đỗ Hưng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-cuong-chong-hang-gia-gian-lan-thuong-mai-dip-cuoi-nam-246261114093300825.htm