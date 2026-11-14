Tăng cường chống hàng giả, gian lận thương mại dịp cuối năm
Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-cuong-chong-hang-gia-gian-lan-thuong-mai-dip-cuoi-nam-246261114093300825.htm