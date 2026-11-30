Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị tăng cường nắm tình hình, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tại chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và các tuyến vận chuyển hàng hóa. Trong đó, chú trọng các mặt hàng thiết yếu, hàng phục vụ Tết như: thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, bánh mứt, kẹo, thuốc lá, mỹ phẩm, hàng thời trang, điện tử, đường cát, pháo nổ, pháo hoa...

Cùng với kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác, chất lượng hàng hóa, lực lượng chức năng sẽ tăng cường giám sát việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream bán hàng cũng được rà soát nhằm phát hiện, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kế hoạch đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả, lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.