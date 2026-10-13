Tăng cường chống buôn lậu đường cát qua biên giới trong mùa nước nổi

Cán bộ Biên phòng làm việc với đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, lúc 0 giờ 5 phút ngày 13/10, lực lượng chức năng phát hiện Võ Văn Hợp (sinh năm 1994) điều khiển vỏ lãi vận chuyển 35 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.750 kg. Đến 0 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Gõ (sinh năm 1968) sử dụng vỏ lãi vận chuyển 30 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.500 kg.

Tiếp đó, vào lúc 1 giờ 15 phút, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng vận chuyển đường cát bằng vỏ lãi. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng bỏ lại tang vật và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1.750 kg đường cát.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp kiểm đếm số tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Tổng số tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ gồm: 5.000 kg đường cát, 3 vỏ lãi, 2 máy xăng và 1 máy dầu đã qua sử dụng. Đồn Biên phòng Cầu Muống đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50 km, trong đó có khoảng 40 km biên giới trên sông. Hiện nay, khu vực biên giới đất liền của tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa lũ còn gọi là mùa nước nổi, khiến nhiều cánh đồng ngập nước trên diện rộng.

Các đối tượng dùng phương tiện thủy, chạy với tốc độ cao để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Một số đối tượng lợi dụng địa hình này, dụng phương tiện thủy chạy với tốc độ cao để vận chuyển hàng lậu qua biên giới vào nội địa tiêu thụ. Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác tuần tra, mật phục, quyết liệt đấu tranh với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.