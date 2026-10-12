Tăng cường chính sách viện trợ, hợp tác an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Động thái nêu trên diễn ra sau một chuyến công du Nam Mỹ của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tới Colombia, Ecuador và Peru, những đối tác quan trọng của Washington trong hợp tác an ninh khu vực.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao gửi Quốc hội Mỹ, khoản viện trợ trong chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) ban đầu được phân bổ cho Slovakia, Bắc Macedonia, Tunisia và Iraq sẽ được chuyển sang 4 quốc gia Mỹ Latin là Panama, Peru, Ecuador và Colombia. Chương trình này không đơn thuần là viện trợ tiền mà cho phép các nước đối tác sử dụng nguồn tài chính của Mỹ để mua trang thiết bị quân sự, đồng thời hỗ trợ những hoạt động liên quan đến huấn luyện và hợp tác an ninh. Nguồn tài trợ được chuyển đổi sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống buôn lậu ma túy, tăng cường an ninh và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực, trong đó có an ninh đối với Kênh đào Panama.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Tây bán cầu từ lâu đã không nhận được mức hỗ trợ quân sự tương xứng với tầm quan trọng chiến lược của khu vực. Việc phân bổ lại nguồn lực cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang xem xét lại quy mô và mục tiêu của các chương trình viện trợ an ninh trên toàn cầu. Các nước Slovakia và Bắc Macedonia vẫn sẽ tiếp tục nhận một phần hỗ trợ của Mỹ, trong khi mức cắt giảm cụ thể đối với từng nước trong đợt điều chuyển lần này chưa được công bố đầy đủ.

Mỹ dành thêm nguồn lực để đối phó mối đe dọa được Washington đánh giá là cấp thiết ở Tây bán cầu, trong đó có việc tăng cường sự hiện diện của lực lượng tuần duyên và hải quân, bảo vệ các tuyến hàng hải và những địa điểm có ý nghĩa chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Trump nhiệm kỳ hai đã xác định Tây bán cầu là ưu tiên của cả chính sách đối ngoại lẫn quốc phòng. Colombia, Ecuador và Peru là ba quốc gia có vị trí quan trọng trong cuộc chiến chống ma túy ở khu vực Andes. Với Colombia, Washington còn đang mở rộng hợp tác quân sự chống các nhóm vũ trang và tổ chức tội phạm. Ecuador cũng ngày càng trở thành một đối tác an ninh quan trọng của Mỹ trong bối cảnh tội phạm có tổ chức và hoạt động buôn bán ma túy gia tăng. Trong khi đó, Peru giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới an ninh khu vực Andes và là một đối tác kinh tế, chính trị lâu năm của Washington.

Washington điều chỉnh sự hiện diện quân sự toàn cầu để giải quyết các mối đe dọa cấp bách ở ngay Tây bán cầu. Bước chuyển chiến lược này cho thấy Mỹ muốn chuyển từ mô hình hỗ trợ chống ma túy truyền thống sang một mạng lưới hợp tác an ninh rộng hơn ở khu vực. Một đặc điểm nổi bật trong chính sách của Washington là ngày càng nhìn nhận ma túy, tội phạm xuyên quốc gia và di cư bất hợp pháp như những vấn đề an ninh có quan hệ mật thiết. Đó là lý do mà Chiến lược An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Trump đã đưa Mỹ Latin lên vị trí ưu tiên hàng đầu, xác định kiểm soát dòng di cư và ngăn chặn ma túy là những mục tiêu trọng tâm tại Tây bán cầu.