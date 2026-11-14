Tăng cường chất xơ: Những cách dễ áp dụng cho mọi gia đình

Chất xơ cần thiết cho tiêu hóa và sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn thiếu. Dưới đây là 8 cách đơn giản giúp bổ sung chất xơ mỗi ngày hiệu quả, dễ áp dụng.

Ảnh minh họa.

Chất xơ đóng vai trò thiết yếu đối với cơ thể, đặc biệt trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Tuy nhiên, trong chế độ ăn hiện đại, lượng chất xơ thường bị thiếu hụt do thói quen sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Vì vậy, việc chủ động bổ sung chất xơ từ thực phẩm tự nhiên là điều cần thiết.

Tăng cường các loại hạt trong khẩu phần ăn

Các loại hạt như hạt chia, hạt lanh, hạnh nhân không chỉ giàu chất béo tốt mà còn cung cấp lượng chất xơ dồi dào. Đây là lựa chọn tiện lợi, dễ kết hợp vào nhiều món ăn như salad, sữa chua hay bánh mì.

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt

So với ngũ cốc tinh chế, các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch hay đại mạch giữ lại phần cám giàu chất xơ và dinh dưỡng. Việc thay thế thực phẩm tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ổn định đường huyết.

Bổ sung các loại đậu

Đậu đỗ, đậu lăng, đậu gà là nguồn cung cấp chất xơ và protein thực vật rất tốt. Một khẩu phần đậu nấu chín có thể đáp ứng tới khoảng một nửa nhu cầu chất xơ mỗi ngày, đồng thời giúp kiểm soát cảm giác no và lượng đường trong máu.

Ăn nhiều rau xanh và trái cây

Rau củ và trái cây là nguồn chất xơ tự nhiên, ít calo nhưng giàu dinh dưỡng. Việc tăng lượng rau xanh trong bữa ăn, đặc biệt ăn trước bữa chính, không chỉ giúp no lâu mà còn hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Ăn trực tiếp rau và trái cây thay vì uống nước ép

Nước ép trái cây thường loại bỏ phần bã nơi chứa nhiều chất xơ, chỉ giữ lại lượng đường tự nhiên. Do đó, ăn trực tiếp trái cây và rau củ sẽ giúp cơ thể hấp thu chất xơ đầy đủ hơn.

Ăn trái cây nguyên vỏ

Ảnh minh họa.

Phần vỏ của nhiều loại trái cây như táo, lê hay nho chứa lượng lớn chất xơ không hòa tan, giúp tăng cường nhu động ruột. Tuy nhiên, cần rửa sạch kỹ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Bổ sung quả bơ vào thực đơn

Bơ được xem là "siêu thực phẩm" khi vừa giàu chất béo tốt vừa cung cấp lượng chất xơ đáng kể, khoảng 14g mỗi quả. Loại quả này còn hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Thêm các loại quả mọng vào bữa ăn nhẹ

Dâu tây, việt quất hay mâm xôi là những loại trái cây ít đường, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các bữa ăn nhẹ lành mạnh, đặc biệt phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Theo vtv.vn

Nguồn: https://vtv.vn/tang-cuong-chat-xo-nhung-cach-de-ap-dung-cho-moi-gia-dinh-100260420153010145.htm