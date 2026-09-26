Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người học trong các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện các mục tiêu, giải pháp đột phá theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, cập nhật dữ liệu vào Sổ sức khỏe điện tử

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Quyết định 2948/QĐ-BYT 2026 về kế hoạch triển khai nhiệm vụ sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035.

Xác định nhiệm vụ cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trong tổ chức thực hiện Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe người học trong các cơ sở giáo dục. (Ảnh: D. Linh)

Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2948/QĐ-BYT, Bộ Y tế quy định các nhiệm vụ Bộ Y tế chủ trì triển khai thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các hướng dẫn chuyên môn về y tế trong chăm sóc sức khỏe người học; quy định danh mục thiết bị, thuốc thiết yếu cho phòng y tế trường học;

Một nhiệm vụ đáng chú ý là xây dựng hướng dẫn tổ chức đào tạo nội dung công tác y tế trường học, dinh dưỡng học đường, sức khoẻ tâm thần cho sinh viên ngành y tế dự phòng và y tế công cộng tại các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe;

Bộ Y tế cũng sẽ hướng dẫn việc kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc một số bệnh, tật thường gặp miễn phí cho người học ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và nhập dữ liệu sức khỏe của người học vào Sổ sức khỏe điện tử liên thông với hệ thống dữ liệu Quốc gia về dân cư.

ể triển khai nội dung này, Bộ Y tế phân công Cục Phòng bệnh chủ trì hướng dẫn lập danh sách các cơ sở giáo dục đề nghị cấp tài khoản cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khỏe lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế trong tháng 8/2026. Đồng thời, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia được giao hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khỏe người học trong năm 2026.

Tăng cường nhân lực và chất lượng y tế trường học

Các nhiệm vụ Bộ Y tế phối hợp ngành giáo dục và đào tạo, nội vụ, tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện gồm hướng dẫn tiêu chuẩn chuyên môn, định mức nhân lực y tế trường học theo quy mô đào tạo, số lượng người học đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp; Xây dựng quy định tiêu chuẩn bàn ghế học sinh phổ thông;

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;

Tổ chức đào tạo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vị hoạt động cho nhân viên y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế;

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên y tế trường học, tư vấn học đường, y tế cơ sở, y tế quân dân y phù hợp với từng đối tượng;

Chú trọng dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và phòng chống bạo lực học đường

Quy định về giáo dục dinh dưỡng học đường và tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;

Rà soát, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo vệ sinh trường học, phòng y tế trường học, tổ chức bữa ăn học đường … trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề công lập;

Xây dựng các tài liệu, sản phẩm truyền thông, tài liệu hướng dẫn nội dung giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tâm thần phù hợp với các cấp học;

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng học đường, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với bạo lực, bắt nạt học đường vàtrên môi trường mạng;

Cập nhật, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông, tập trung tăng cường giáo dục về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, vận động thể lực, sức khỏe tâm thần, phòng, chống dịch bệnh, tật học đường, kỹ năng sơ cứu ban đầu trong các môn học, hoạt động giáo dục liên quan;

Xây dựng các mô hình trường học nâng cao sức khỏe, y tế trường học thân thiện; Nhân rộng mô hình bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý;

Xây dựng công cụ, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe học sinh

Xây dựng công cụ, ứng dụng chuyển đổi số trong đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng khi tổ chức bữa ăn học đường và quản lý, theo dõi và thống kê, đánh giá về sức khỏe người học;

Số hóa các sản phẩm truyền thông, giáo dục sức khỏe người học, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe người học, sân chơi, bãi tập, công trình nước sạch, nhà vệ sinh;

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành y tế địa phương, cơ sở quân y, quân dân y trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của trung ương và địa phương; các Chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác để thực hiện theo quy định.