Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Hà Nội. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Các địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi; triển khai đúng đối tượng, phạm vi, nội dung chuyên môn và nguồn kinh phí theo quy định; không để người cao tuổi thuộc nhóm ưu tiên bị bỏ sót do khó khăn về kinh tế, đi lại hoặc khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo sở y tế phối hợp Hội người cao tuổi, các bệnh viện chuyên khoa mắt, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tổ chức liên quan tổ chức triển khai các hoạt động thuộc Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”; tổ chức khám, tư vấn, sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh về mắt thường gặp ở người cao tuổi, nhất là đục thủy tinh thể, glôcôm, bệnh võng mạc đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm tuổi già và các nguyên nhân gây suy giảm thị lực có thể phòng ngừa hoặc điều trị...