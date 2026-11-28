Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ thực hiện kiểm tra các chỉ số thể lực, thị lực, khám răng hàm mặt, tai mũi họng và các vấn đề sức khỏe thường gặp ở lứa tuổi học đường. Bên cạnh khám sức khỏe tổng quát, chương trình chú trọng sàng lọc bệnh lao và các bệnh lý về phổi, thực hiện chụp X-quang, xét nghiệm đối với những trường hợp có chỉ định chuyên môn, qua đó giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe để có hướng can thiệp, điều trị phù hợp.

Đối với học sinh miền núi, nhất là học sinh sinh hoạt, học tập tập trung tại các trường nội trú, việc khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa thiết thực trong theo dõi quá trình phát triển thể chất, phát hiện sớm các bệnh lý học đường và chủ động phòng ngừa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Đây cũng là cơ sở để nhà trường phối hợp với ngành y tế và phụ huynh xây dựng chế độ chăm sóc, dinh dưỡng phù hợp với thể trạng của học sinh.

Việc phối hợp giữa các bệnh viện với cơ sở giáo dục tại xã biên giới góp phần tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm khó khăn trong việc đi lại, thăm khám tại các cơ sở y tế tuyến trên; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm điều kiện học tập và phát triển toàn diện cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.