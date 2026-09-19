Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng LGBTQI+

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ngày 19/9, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án EQUALITY với chủ đề “Tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe giới tính và sức khỏe tâm thần cho cộng đồng LGBTQI+”.

Dự án EQUALITY là chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Charité Đức, với sự hỗ trợ của Tổ chức Hospital Partnerships, nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe giới tính và sức khỏe tâm thần cho cộng đồng LGBTQI+ tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, Việt Nam có khoảng 1 triệu người LGBTQI+, trong đó ước tính khoảng 400 nghìn người chuyển giới. Tuy nhiên, dữ liệu nghiên cứu về sức khỏe của cộng đồng này tại Việt Nam còn hạn chế, các nghiên cứu trước đây tập trung vào nguy cơ lây nhiễm HIV.

Dự án EQUALITY được thực hiện trên 423 người LGBTQI+ tại 34/63 tỉnh, thành phố trước sáp nhập. Trong số này, 343 người hoàn thành đầy đủ 2 lần khảo sát. Độ tuổi trung bình của người tham gia là 24,1 tuổi; khoảng 35% là người chuyển giới hoặc có bản dạng giới đa dạng.

Quang cảnh tại hội thảo.

Kết quả, 39% số người tham gia có dấu hiệu trầm cảm và 22,5% có dấu hiệu lo âu. Đáng chú ý, chỉ 27,2% từng được bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý chẩn đoán và điều trị. 16,1% người tham gia cho biết từng có hành vi tự gây tổn thương...

Nghiên cứu cho thấy sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng có vai trò quan trọng. Một môi trường xã hội tôn trọng sự đa dạng về giới và giảm kỳ thị có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe của cộng đồng LGBTQI+.

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phát biểu.

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho mọi người dân, không phân biệt giới tính, bản dạng giới hay xu hướng tính dục, là mục tiêu xuyên suốt của ngành y tế.

Năm 2022, Bộ Y tế đã chính thức khẳng định đa dạng giới không phải là một bệnh lý cần “chữa trị”. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy cách tiếp cận khoa học, nhân văn và bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe đối với cộng đồng LGBTQI+.Tuy nhiên, cộng đồng LGBTQI+ tại Việt Nam vẫn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ y tế.

PGS.TS.BS. Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội trình bày chuyên đề tại hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung về bản dạng giới, chăm sóc người chuyển giới và người có bản dạng giới đa dạng; điều trị hormone và các phẫu thuật khẳng định giới...

Đặc biệt, phiên thảo luận “Thách thức và khó khăn trong hành trình chuyển giới” do đại diện cộng đồng trình bày đã tạo cơ hội để những trải nghiệm thực tế của người trong cuộc được chia sẻ rộng rãi.

Hội thảo là dịp đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm sau 2 năm triển khai Dự án EQUALITY, đồng thời trao đổi về những vấn đề đặt ra và định hướng trong thời gian tới. Qua đó góp phần thúc đẩy các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, phù hợp, an toàn và bình đẳng hơn cho cộng đồng LGBTQI+ tại Việt Nam.