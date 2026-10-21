Tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính về an toàn, vệ sinh lao động

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung: các quy định chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; quy định có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng, các vấn đề khác tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Quang Khánh

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, để phù hợp với yêu cầu phân công trách nhiệm trong quản lý nhà nước và tổ chức bộ máy hiện hành, dự thảo quy định Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Riêng các nội dung đặc thù về an toàn, vệ sinh lao động đối với lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Dự thảo Luật cũng sửa đổi quy định về trách nhiệm của các bộ trong quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo hướng quy định nguyên tắc, Chính phủ quy định việc phân công phạm vi quản lý giữa các bộ (Điều 33). Sửa đổi quy định về khai báo, điều tra và thống kê, báo cáo tai nạn lao động để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn tiếp tục duy trì quy định khai báo khi đưa vào sử dụng và khi không còn sử dụng, thải bỏ máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Điều 30).

Đáng chú ý, về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo Luật cắt giảm một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cắt giảm 4 thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện và đơn giản hóa 1 thủ tục khai báo máy, thiết bị, vật tư theo hướng chỉ khai báo khi đưa vào sử dụng.

Về phân cấp, phân quyền, dự thảo luật sửa đổi theo hướng chuyển một nhiệm vụ từ công an cấp huyện sang công an cấp xã về tiếp nhận khai báo tai nạn chết người hoặc bị thương nặng từ hai người lao động trở lên. Chuyển một nhiệm vụ từ Ủy ban nhân dân cấp huyện về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là tiếp nhận, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến người lao động không theo hợp đồng.

Bảo đảm không phát sinh trở lại điều kiện đầu tư, kinh doanh

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với sự cần thiết ban hành dự án. Hồ sơ dự án luật được chuẩn bị đầy đủ theo quy định, phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế và thống nhất với pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, nhất là các dự án luật liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội đang trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Quang Khánh

Về quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động (khoản 1 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 7), Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với việc tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo luật quy định về việc người sử dụng lao động chấp hành yêu cầu, kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm thống nhất với pháp luật về thanh tra và kiểm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh Hồ Long

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (khoản 2 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 10), Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhất trí bổ sung trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở trong trường hợp người lao động phát hiện người sử dụng lao động có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 14 để thực hiện chủ trương cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, qua đó tạo điều kiện thực hiện quyền tự do kinh doanh.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Bên cạnh đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ lưu ý khi ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cần bảo đảm không phát sinh trở lại điều kiện đầu tư kinh doanh, giấy phép hoặc thủ tục không cần thiết đối với quy định tại khoản 4 Điều 14 về việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung quy định việc huấn luyện phải phù hợp với vị trí việc làm, mức độ rủi ro, bảo đảm người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi làm việc và đồng bộ với khoản 2 Điều 77 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.