Ý thức dần chuyển biến

Tại các nút giao thông trọng điểm như Hùng Vương - Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu hay Ỷ Lan - Đống Đa (phường Quy Nhơn), người điều khiển phương tiện ngày càng chú ý chấp hành tín hiệu đèn, dừng đúng vạch, đi đúng làn đường. Những hành vi như vượt đèn đỏ, lấn làn, dừng đỗ tùy tiện đã từng bước được hạn chế.

Tại nút giao thông Đống Đa - Ỷ Lan (phường Quy Nhơn), người tham gia giao thông đều tuân thủ tín hiệu đèn một cách tự giác và nghiêm túc. Ảnh: Kiều Anh

Anh Lê Duy Khiêm (phường Quy Nhơn Nam) cho biết, trước đây, đôi lúc anh chưa thật sự chú ý chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Nhưng từ khi có hệ thống camera giám sát, anh đã tự nhắc mình tuân thủ nghiêm hơn. “Bây giờ, mỗi khi đến giao lộ, tôi đều chú ý quan sát tín hiệu đèn, dừng đúng vạch, đi đúng làn đường” - anh Khiêm chia sẻ.

Tại nút giao Trần Phú - Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng), nơi có lưu lượng phương tiện đông, camera hoạt động 24/24 giờ góp phần nâng cao ý thức chấp hành tín hiệu đèn, tốc độ, dừng, đỗ.

Tại các nút giao trên QL 1 như ngã tư Gò Găng (hướng vào sân bay Phù Cát, xã Phù Cát), nút giao đường tránh QL 1 - Phù Mỹ (xã Bình Dương), các phương tiện cơ bản chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn đường, giảm tốc độ khi qua giao lộ.

Là tài xế xe khách thường xuyên chạy tuyến Bắc - Nam, anh Lê Quốc Hùng (tỉnh Phú Thọ) nhận xét: “Lưu thông qua địa bàn tỉnh Gia Lai, tôi thấy người dân có ý thức hơn khi qua các nút giao, chấp hành tín hiệu đèn và đi đúng làn đường. Bản thân tôi cũng luôn chú ý tốc độ, tuân thủ quy định để bảo đảm an toàn, bởi nếu vi phạm có thể bị camera ghi lại”.

Trên các tuyến tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn, người dân cũng từng bước nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật. Chị Nguyễn Thị Lan (phường Hoài Nhơn) chia sẻ, trước đây, nhiều người còn có tâm lý chủ quan khi đi lại trên đường nông thôn nhưng nay đã chú ý chấp hành tín hiệu đèn giao thông hơn. “Hồi trước, tôi và nhiều người nghĩ đường vắng thì không cần dừng đèn đỏ. Nhưng bây giờ, mọi người đều chấp hành nghiêm túc. Thấy người khác làm đúng, mình cũng không thể làm sai” - chị Lan nói.

Tăng hiệu quả quản lý

Trên địa bàn tỉnh hiện có 39 điểm lắp đặt với 270 camera giám sát giao thông tại các tuyến đường trọng yếu. Hệ thống camera giám sát giao thông hoạt động 24/24 giờ, tự động ghi, lưu và truyền dữ liệu về máy chủ tại Phòng CSGT (Công an tỉnh). Qua khai thác dữ liệu, lực lượng CSGT có thêm căn cứ phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng, đỗ không đúng quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) giám sát giao thông tại trung tâm điều khiển. Ảnh: Kiều Anh

Theo thống kê của Phòng CSGT, từ đầu năm 2026 đến nay, qua trích xuất dữ liệu camera, lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đối với 48.624 trường hợp, tổng số tiền theo thông báo là hơn 147,6 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định xử phạt 13.893 trường hợp với số tiền hơn 52 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hình ảnh camera ghi nhận không đồng nghĩa với việc tự động xử phạt. Từng trường hợp đều được rà soát, xác minh biển số, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm trước khi gửi thông báo đến chủ phương tiện. Người dân cũng được quyền giải trình, cung cấp thông tin để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định.

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho rằng: Hiệu quả của hệ thống camera không nên chỉ nhìn ở số trường hợp được phát hiện, xử lý mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong ý thức người tham gia giao thông. “Người dân cần thay đổi nhận thức, không phải sợ camera hay lực lượng CSGT mà phải ý thức được hậu quả do hành vi vi phạm gây ra; từ đó tự giác chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng” - Thượng tá Lê Hồng Phương nhấn mạnh.

Cùng với giám sát qua camera, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT. Mục tiêu không chỉ là xử phạt mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.