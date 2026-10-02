Tăng cường cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số ở Bảo Lâm 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Lâm 1 được đầu tư bài bản, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giải quyết các TTHC của người dân, doanh nghiệp...

Theo đó, công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. UBND xã đã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; phát động phong trào thi đua; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính”…

Công tác kiểm soát, công khai và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo quy định. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 413 thủ tục. Trong 9 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 5.692 hồ sơ, trong đó có 5.688 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt 99,93%; đã giải quyết 5.544 hồ sơ, gồm 5.540 hồ sơ trước và đúng hạn, đạt 99,93% số hồ sơ đã giải quyết, 4 hồ sơ quá hạn; còn 148 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Không phát sinh phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC.

Người dân, doanh nghiệp luôn được xem là chủ thể, trung tâm để phục vụ

Xã Bảo Lâm 1 đưa công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. UBND xã đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số trên địa bàn xã; chương trình hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số”; ứng dụng hệ thống họp không giấy, chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản và các nền tảng số trong chỉ đạo, điều hành. Địa phương cử 58 cán bộ, công chức, viên chức và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư; trên địa bàn có 10 trạm phát sóng 5G, trong đó Viettel có 9 trạm, VNPT có 1 trạm; 100% thôn được phủ sóng di động băng rộng, khoảng 90% hộ gia đình có kết nối internet. Các cơ quan, đơn vị duy trì sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số và hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Qua đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Từ ngày 1/12/2025 - 28/8/2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đã phát hành 8.374 văn bản đi; trong đó, 8.351 văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử, đạt 99,73%; có 8.205/8.351 văn bản điện tử sử dụng chữ ký số, đạt 98,25%. Tỷ lệ các cơ quan đơn vị sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc đạt 100%; tỷ lệ văn bản đến, văn bản đi được xử lý thông qua phần mềm điện tử đạt trên 90%; việc ứng dụng chữ ký số đạt 99,8%. Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ quốc gia để giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Đối với cấp xã, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 282 thủ tục, cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần 129 thủ tục và 2 thủ tục liên thông.

Ông Trần Đình Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 cho biết: Cải cách hành chính, chuyển đổi số ở xã có chuyển biến tích cực; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng cao. Thời gian tới, xã Bảo Lâm 1 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; khắc phục hồ sơ quá hạn, các tiêu chí cải cách hành chính còn thấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng thống kê, tổng hợp và bảo đảm thống nhất số liệu báo cáo.