PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT chia sẻ tại diễn đàn.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT tại Diễn đàn ThinkTNE với chủ đề “Gắn kết chiến lược giáo dục xuyên quốc gia của các cơ sở giáo dục đại học với mục tiêu quốc gia về quốc tế hóa giáo dục đại học” do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 6/11.

Diễn đàn là hoạt động thuộc Mạng lưới EmpowerTNE Vương quốc Anh - Việt Nam, với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội đồng Anh. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện hơn 50 trường đại học Việt Nam tham dự trực tiếp và hơn 60 trường đại học quốc tế tham gia trực tuyến cùng đại diện các doanh nghiệp.

Bà Thuỷ nhấn mạnh, quốc tế hóa giáo dục đại học tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng học thuật, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế tri thức.

Trong quá trình này, giáo dục xuyên quốc gia (Transnational Education - TNE) không chỉ là cầu nối đưa các chuẩn mực quốc tế, chương trình đào tạo hiện đại và cơ hội học tập toàn cầu đến gần hơn với sinh viên Việt Nam, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới trong các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao năng lực quản trị và chuyển giao tri thức trong toàn hệ thống.

Để giáo dục xuyên quốc gia thực sự tạo ra những tác động sâu rộng, mang tính chuyển đổi và phát triển bền vững, chiến lược của từng cơ sở giáo dục đại học cần gắn kết chặt chẽ với chính sách giáo dục quốc gia, các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực của từng vùng.

Đặc biệt, hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế cần chú trọng các lĩnh vực mới nổi, chuyển đổi xanh, công nghệ tiên tiến và nghiên cứu chung, qua đó đóng góp trực tiếp vào những mục tiêu phát triển của đất nước.

Bà Thuỷ cũng đánh giá cao các sáng kiến hợp tác như Mạng lưới EmpowerTNE Vương quốc Anh - Việt Nam, đồng thời cho rằng cần tăng cường các mô hình đồng sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, kết nối lộ trình học tập của học sinh Trung học phổ thông với giáo dục đại học và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Bộ GD&ĐT tiếp tục cam kết hoàn thiện khung chính sách, cắt giảm các rào cản hành chính, xây dựng môi trường thuận lợi, minh bạch, khuyến khích phát triển những quan hệ đối tác giáo dục xuyên quốc gia chất lượng cao, lấy người học làm trung tâm và hướng tới phát triển bền vững.

Các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại diễn đàn.

Cũng tại Diễn đàn ThinkTNE GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, quốc tế hóa trong giáo dục và nghiên cứu khoa học là một trong bốn ưu tiên chiến lược của nhà trường trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới, dựa trên thế mạnh trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Trong hơn ba thập kỷ qua, giáo dục xuyên quốc gia đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, góp phần đưa các chuẩn mực học thuật quốc tế vào giảng đường, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và mở rộng trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên.

Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của giáo dục đại học, lãnh đạo nhà trường cho rằng, cần có cách tiếp cận rộng hơn đối với giáo dục xuyên quốc gia. Hoạt động này không chỉ dừng ở việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo hoặc thiết lập quan hệ hợp tác, mà cần trở thành động lực thúc đẩy phát triển thể chế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Các quan hệ đối tác cần được xây dựng theo hướng chiến lược, lâu dài, dựa trên sự tin cậy, chia sẻ mục tiêu và cùng tạo ra giá trị. Thành công của giáo dục xuyên quốc gia không chỉ được đo bằng số lượng chương trình đào tạo hay số lượng đối tác mà quan trọng hơn là những giá trị bền vững mang lại cho cơ sở giáo dục đại học, người học và xã hội.

Diễn đàn ThinkTNE lần này các đại biểu tập trung trao đổi ba nhóm nội dung trọng tâm, gồm: gắn kết chiến lược giáo dục xuyên quốc gia của các trường đại học với mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đồng sáng tạo giá trị, bảo đảm chất lượng và nâng cao năng lực đội ngũ quản trị; kết nối hoạt động đào tạo với nhu cầu nhân lực và thị trường lao động.