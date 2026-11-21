Nhiều giải pháp tăng thu

*Thưa ông, công tác thu NSNN lĩnh vực nội địa thời gian qua có những khó khăn, thuận lợi gì?

- Thời gian qua, công tác quản lý thuế ngày càng được tăng cường thông qua cụ thể hóa chương trình hành động, gắn trách nhiệm đến từng công chức, từng đơn vị, bảo đảm quản lý thuế gắn liền với chuyển đổi số, quản lý dữ liệu người nộp thuế (NNT) trên nền tảng dữ liệu chung. Từ đó, việc khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, quản lý chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, phân tích rủi ro được thực hiện nhanh chóng và chuẩn xác, góp phần tăng thu NSNN kịp thời, đúng hạn. Một số khoản thu phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, tiền thuê đất và các khoản truy thu qua công tác kiểm tra cũng góp phần tăng thu NSNN.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu, ngành thuế vẫn còn gặp một số khó khăn như: các khoản thu từ đấu giá đất hiện nay tiến độ thu còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý, tổ chức đấu giá và triển khai các dự án, do đó chưa đảm bảo nhiệm vụ thu. Ngoài ra, trong năm 2026, Chính phủ cũng ban hành một số chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế như: Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu, mỡ nhờn; giảm tiền thuê đất; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp… nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, các chính sách này cũng tác động giảm số thu NSNN trong năm.

Trong 10 tháng của năm 2026, thu thuế khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã vượt dự toán pháp lệnh năm và tăng gần 39% so với cùng kỳ năm 2025; thu từ lĩnh vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng vượt dự toán pháp lệnh năm và tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025... Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cơ bản ổn định, tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn thu NSNN.

*Năm 2026, ngành thuế có những hoạt động gì nổi bật trong công tác quản lý thuế, thưa ông?

- Trong năm 2026, ngành thuế Việt Nam đã triển khai đến thuế các thành phố nhiều chiến dịch và đợt cao điểm trọng tâm nhằm chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu” và phục vụ người nộp thuế.

Cụ thể, chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” là chiến dịch trọng điểm lớn nhất trong năm 2026 của toàn ngành thuế, nhằm chuẩn hóa dữ liệu NNT, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế (trạng thái 03) và các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06).

Cùng với chiến dịch làm sạch mã số thuế, việc nâng cấp ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile và các đợt cao điểm chuyển đổi số, chuẩn hóa quản lý thuế cùng những chiến dịch, cao điểm nghiệp vụ quan trọng cũng được ngành thuế tập trung triển khai trong năm 2026 như: Cao điểm hỗ trợ quyết toán thuế, đồng bộ dữ liệu định danh, kiểm soát hóa đơn điện tử…

Tạo thuận lợi trong nộp thuế

*Theo ông, nhận thức của NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thời gian gần đây như thế nào?

- Thời gian gần đây, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thuế của NNT trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Phần lớn NNT ngày càng chủ động hơn trong việc tìm hiểu chính sách, thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế và sử dụng các dịch vụ thuế điện tử. Đặc biệt, cùng với quá trình chuyển đổi số của ngành thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử, khai thuế và nộp thuế điện tử đã góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho NNT trong thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Khu vực kiểm định chất lượng sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghiệp chính xác Việt Nam (doanh nghiệp Đài Loan, Khu công nghiệp Hố Nai 3, phường Hố Nai).

Trong thời gian tới, Thuế thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế bằng nhiều hình thức phù hợp; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn NNT, nhất là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, lấy NNT làm trung tâm phục vụ, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

*Ngành thuế cần làm gì để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thu NSNN trong thời điểm cuối năm, thưa ông?

- Trên cơ sở số thu đã thực hiện 10 tháng, Thuế thành phố đã có văn bản chỉ đạo các thuế cơ sở, các phòng trực thuộc Văn phòng Thuế thành phố rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các khoản thu trong các tháng cuối năm và xác định các yếu tố tác động đến số thu của từng xã, phường. Tiếp tục phấn đấu để góp phần thực hiện các mục tiêu, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của thành phố.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế để đôn đốc NNT nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào NSNN; tăng cường phân tích, đánh giá các nguồn thu, đặc biệt là các nguồn thu có tiềm năng như: kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, thu từ đất đai...; khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, đôn đốc các đơn vị nộp đủ các khoản tăng thu theo kết luận trước ngày 31-12-2026. Đẩy mạnh hoàn thành công tác kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng; các biện pháp phòng, chống gian lận thuế; đẩy mạnh thu hồi nợ thuế...

Song song đó, ngành thuế cũng chú trọng hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, mở rộng sản xuất, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu ngân sách ổn định và bền vững trong những năm tiếp theo.