Tăng cường các giải pháp nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 với mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam là 16,9 trẻ/1 ngàn trẻ sinh sống. Đáng chú ý, tỷ suất này ở khu vực nông thôn cao gần gấp 2 lần khu vực thành thị. Trong đó, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi cao hơn mức bình quân cả nước. Điều này cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền.

Nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện. Ảnh: Hạnh Dung

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đưa chỉ tiêu giảm tử vong trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, giao ngành y tế làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành xây dựng, triển khai kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Tại hội nghị, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi gồm: chăm sóc sức khỏe phụ nữ trong thời kỳ mang thai, khi sinh và sau sinh; thực hiện đúng quy trình chuyên môn trong chăm sóc trẻ sơ sinh; phát hiện, xử trí hiệu quả các bệnh lý nhiễm khuẩn ở trẻ; tăng cường tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. Đặc biệt, cần ưu tiên những địa bàn có tỷ lệ tử vong trẻ em cao, khu vực khó khăn, đồng thời tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế…

Tại Đồng Nai, trong 10 tháng qua có hơn 30,2 ngàn trẻ được sinh ra, giảm hơn 2,1 ngàn trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất sinh thô giảm 0,99‰ so với năm 2025. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 77%, vượt 12% so với kế hoạch năm, kịp thời phát hiện và tư vấn chuyển tuyến 90 ca nghi ngờ dị tật bào thai. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 83,6%, thấp hơn 2,4% so với kế hoạch năm.

Nhằm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, trong thời gian tới, ngành y tế Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, nâng cao tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, thực hiện các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa tai nạn thương tích ở trẻ em…