Tăng cường các giải pháp điều hành và bình ổn giá

Sáng 9-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ban, ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm đánh giá công tác quản lý giá 10 tháng năm 2026 và xây dựng kịch bản ứng phó cho các tháng cuối năm. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dự họp.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Hòa Nam tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp làm giá dầu và chi phí vận tải tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong nước tăng từ 0,7% đến 1% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá trong quý IV/2026; triển khai gói an sinh xã hội giảm 2% giá điện bán lẻ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tạo dư địa kéo giảm CPI; ban hành Nghị quyết giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%, giúp hạ giá xăng, dầu trong nước. Nhờ đó, thị trường hàng hóa trong nước vẫn cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, CPI tháng 10 ghi nhận sự bình ổn chung với mức giảm nhẹ 0,04% so với tháng trước.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2026 để bình ổn giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; đánh giá đầy đủ tác động của CPI đối với đời sống người dân, bảo đảm hài hòa giữa cơ chế thị trường và mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong 10 tháng năm 2026, với sự vào cuộc sát sao của Chính phủ thông qua hàng loạt chính sách tài khóa và tiền tệ đồng bộ, tiêu biểu là gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trị giá khoảng 366.000 tỷ đồng, cùng hơn 250.000 tỷ đồng dành riêng cho an sinh xã hội đã tạo nên bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế. Sự nỗ lực duy trì chỉ số CPI dưới mức chỉ tiêu đề ra của 20 địa phương là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và hiệu quả điều hành ở cấp cơ sở.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, sự chủ động của các bộ, ngành trong việc dự báo kịch bản và chuẩn bị nguồn cung hàng hóa thiết yếu, cùng sự vào cuộc quyết liệt của từng địa phương là vấn đề cốt lõi để đưa chỉ số CPI về mức kiểm soát an toàn, tạo đà vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 nhóm vấn đề lớn. Cụ thể, tập trung rà soát nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, xăng, dầu và triển khai chương trình bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán 2027; tuyệt đối giữ ổn định giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm; siết chặt kiểm tra, chống mọi hành vi găm hàng, đầu cơ, thao túng giá hay hiện tượng giảm giá đầu vào nhưng giữ nguyên giá dịch vụ, không để xảy ra thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung hoặc sốt giá cục bộ. Dự kiến trong năm 2027, Chính phủ sẽ đưa chỉ tiêu kiểm soát giá vào bộ chỉ tiêu giao cho các địa phương.