Tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị trong toàn lực lượng. Điểm cầu trung tâm tại tỉnh Nghệ An, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn mua bán, vận chuyển, giao nhận hàng hóa nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu tại điểm cầu trung tâm.

Trước tình hình trên, từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhiều chuyên án, vụ án được xác lập, đấu tranh thành công, thu giữ số lượng lớn tang vật có giá trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2027, nhu cầu tiêu dùng tăng cao có thể kéo theo sự gia tăng của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biên giới, vùng biển. Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các loại tội phạm, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ tư lệnh và cơ quan nghiệp vụ cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.