Tăng cường biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 38 điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố; Hải đoàn Biên phòng, Học viện Biên phòng và Trường Cao đẳng Biên phòng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị ở điểm cầu chính. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và kết quả công tác đấu tranh của các đơn vị bộ đội biên phòng từ đầu năm 2026 đến nay. Đồng thời, quán triệt, chỉ đạo, triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Tại Gia Lai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm.

Trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Điển hình như: khởi tố 1 vụ/1 đối tượng về hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/4 đối tượng về hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hơn 10 tấn mực khô.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: Các địa phương phải nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện các tình huống, sự việc xảy ra để có hướng xử lý kịp thời.

Cùng với đó, không bao che, không tiếp tay cho các hành vi phạm tội; tăng cường kiểm tra, tuần tra, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống tội phạm, hạn chế tối đa tình hình phạm tội trên địa bàn.