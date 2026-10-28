Tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp có lãnh đạo Ban Chỉ huy cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới và vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các đối tượng thường xuyên lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội và liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, các đơn vị BĐBP đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại; xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, thu giữ tang vật có giá trị lớn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tham dự hội nghị.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm tập trung chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới và vùng biển phụ trách.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để bố trí lực lượng bám sát các địa bàn trọng điểm, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, lưu ý thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2027, yêu cầu toàn lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu và vùng biển; tập trung cao độ đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa; kiểm soát chặt chẽ tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép…