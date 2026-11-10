Tăng cường biện pháp đảm bảo giao thông để ứng phó với thiên tai

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 07/11/2026, từ đêm ngày 08/11/2026 đến đêm ngày 09/11/2026, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Từ ngày 09/11/2026 đến đêm ngày 11/11/2026, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 250-450 mm, cục bộ trên 700 mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa từ 150-300 mm, cục bộ trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ).

Mùa mưa năm 2025 khiến nhiều tuyến đường tại các xã miền núi (TP Đà Nẵng) hư hỏng nghiêm trọng.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá có thể xảy ra trên địa bàn, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai thuộc phạm vi quản lý; triển khai có hiệu quả Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 của Khu Quản lý đường bộ III và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam. Rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, mưa bão trên các tuyến được giao quản lý; xác định cụ thể các vị trí xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt; kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn; ưu tiên khắc phục các vị trí xung yếu, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa, bão. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc theo phương châm “bốn tại chỗ”, bố trí sẵn tại các vị trí trọng điểm để xử lý ngay khi có sự cố; sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi được huy động.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông. Bố trí lực lượng trực 24/24 giờ; báo cáo nhanh qua điện thoại và bằng văn bản về Khu khi xảy ra thiệt hại, sự cố giao thông. Tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra tại các vị trí ngầm tràn, cầu yếu, đoạn ngập sâu, mái taluy cao và vị trí có nguy cơ sạt lở; khơi thông cống, rãnh. Bố trí người canh gác, biển báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ xa; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu.

Chủ động ứng phó với thiên tai sẽ giảm thiểu rủi ro.

Tổ chức trực, sẵn sàng phân luồng giao thông; bố trí người canh gác, cắm phao tiêu, đặt rào chắn và biển báo tại các vị trí ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, sạt lở. Kiểm soát, chủ động điều tiết giao thông; tổ chức cấm đường tại các vị trí nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ thuộc khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp, mưa lũ; kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào các vị trí này nhằm bảo đảm an toàn. Bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực tại các vị trí trọng yếu thường xuyên xảy ra sụt trượt để chủ động khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Đối với các dự án đang thi công, đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, trung tâm khai thác, vận hành đường cao tốc chỉ đạo nhà thầu thực hiện phương án phòng ngừa thiên tai; không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, gây ngập úng, sạt lở; thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra hiện trường, tổ chức giao thông, phân luồng giao thông, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.