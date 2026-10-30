Tăng cường bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại, lừa đảo trên môi trường mạng

Phòng ngừa, xử lý nguy cơ xâm hại, lừa đảo trẻ em từ công nghệ số

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, lừa đảo, bắt nạt và dụ dỗ trên môi trường mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Chiến lược vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2033/QĐ-TTg, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số để phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những nguy cơ đe dọa trẻ em trên mạng, trong đó có cả những hình thức xâm hại, bóc lột mới phát sinh từ công nghệ số. Việc phối hợp giữa các bên cũng nhằm bảo đảm trẻ em được hỗ trợ kịp thời khi gặp nguy cơ hoặc bị xâm hại trên môi trường mạng.

Đưa Hồ chứa nước Ngàn Trươi ở Hà Tĩnh vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Hồ chứa nước Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh, vừa được đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo Quyết định số 2062 ngày 28/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký. Ngàn Trươi là một trong ba hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam và khu vực miền Trung, sau hồ Dầu Tiếng và hồ Cửa Đạt. Công trình có vị trí đặc biệt quan trọng do liên quan đến các tuyến hạ tầng chiến lược quốc gia, gồm đường dây tải điện 500 kV Bắc - Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường Hồ Chí Minh.

Chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý

Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Đồng Nai quản lý. Việc bàn giao bao gồm toàn bộ tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Theo Quyết định số 2058 ngày 27/10/2026 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký, UBND thành phố Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, kể cả phần diện tích nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian chưa có quyết định điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Đồng Nai phải phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng để quản lý toàn bộ vườn quốc gia, bảo đảm đúng quy định pháp luật.