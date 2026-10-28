Tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Đồn Biên phòng Tam Thanh lập biên bản xử phạt đối tượng sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép. Ảnh: Đồn Biên phòng Tam Thanh

UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, dòng điện, chất độc, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản, đồng thời tăng cường bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, các địa phương phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kết hợp tuần tra, kiểm soát tại các tuyến sông, vùng ven biển và khu vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Thiếu tá Trần Đức Hòa, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết, trong quá trình tuần tra trên sông Tam Kỳ, đoạn qua khối phố Phú Ân (phường Quảng Phú), tổ công tác của đồn phát hiện ông P.N.T. (sinh năm 1978), trú tại khối phố 9, phường Tam Kỳ dùng kích điện tự chế đánh bắt cá.

Đồn Biên phòng Tam Thanh lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, ra quyết định xử phạt ông T. 7,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phát hiện một trường hợp sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản và đã xử lý theo quy định.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, đơn vị tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của phương thức khai thác tận diệt, không vì lợi ích trước mắt mà làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

Theo Thiếu tá Trần Đức Hòa, xung điện không chỉ tiêu diệt cá trưởng thành mà còn làm chết cá nhỏ, thủy sản non và nhiều sinh vật khác trong môi trường nước.

Tình trạng này ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, sinh sản, khả năng phục hồi của các loài, khiến nguồn lợi tự nhiên suy giảm và tác động trực tiếp đến sinh kế lâu dài của người dân.

Đáng chú ý, việc sử dụng kích điện còn tiềm ẩn nguy cơ điện giật, đe dọa tính mạng người đánh bắt và những người hoạt động trong khu vực.

Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà chia sẻ, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Nội dung tập trung vào tác hại của việc sử dụng chất nổ, xung điện, dòng điện và các phương tiện khai thác bị cấm; qua đó nâng cao trách nhiệm của ngư dân đối với môi trường sinh thái.

Trong khi đó, theo Thiếu tá Đặng Minh Hội, Trưởng Công an xã Chiên Đàn, trên địa bàn xã có suối Trà Thai và sông La Ngà. Thời gian qua, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vận động người dân không sử dụng phương tiện, ngư cụ bị cấm.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng được xác định là giải pháp quan trọng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Khi người dân hiểu rõ tác hại của các phương thức khai thác tận diệt và chủ động chấp hành quy định, hiệu quả quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ được nâng lên.

Mới đây, Công an xã Thăng Trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho hơn 50 hộ dân, chủ yếu làm nghề đánh bắt trên sông Trường Giang.

Nội dung tập trung phân tích mức độ nguy hiểm, tác hại của công cụ kích điện, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý theo quy định.

Trung tá Lê Văn Thắng, Trưởng Công an xã Thăng Trường cho biết, lực lượng công an khuyến cáo người dân không chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng hoặc tiếp tay cho việc sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Đơn vị tiếp tục tuyên truyền, kết hợp mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thông tin thêm, thời gian qua, đơn vị triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác thủy sản trái phép, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi.

Trong năm 2026, đơn vị tham mưu UBND thành phố ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động ngư dân nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định trong quá trình đánh bắt.

Trọng tâm là ngăn chặn hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, dòng điện, chất độc và ngư cụ bị cấm, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến sông, vùng ven biển, cửa biển và địa bàn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Các trường hợp vi phạm được phát hiện sẽ bị ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở và người dân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ địa bàn.

Mỗi ngư dân cần chủ động nói không với phương thức khai thác tận diệt, cùng cộng đồng bảo vệ nguồn lợi tự nhiên, hướng đến cân bằng hệ sinh thái và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân.