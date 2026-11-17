Đoàn giám sát việc quản lý thu gom rác thải tại chợ Thuần Mang, xã Hiệp Lực.

Sau sáp nhập, xã Hiệp Lực quản lý 28 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Trong đó, 22 công trình đang hoạt động, phục vụ nhu cầu của người dân; 2 công trình hư hỏng hoàn toàn và 4 công trình có nguồn nước đầu nguồn hạn chế. Đến hết năm 2025, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,16%.

Công tác bảo vệ môi trường được địa phương quan tâm triển khai. Phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” được tổ chức tại 100% số thôn, thu hút khoảng 1.500 lượt người tham gia. Các hoạt động vệ sinh môi trường, phát quang hành lang giao thông, khơi thông cống rãnh được duy trì trên khoảng 75km đường thôn. Năm 2026, xã bố trí 790 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng 2 công trình cấp nước tại thôn Thị Xuân.

Người dân thôn Long Bằng sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu gom rác thải chưa bao phủ toàn địa bàn; một số công trình cấp nước xuống cấp, nguồn nước đầu nguồn hạn chế. Việc lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng nước chưa được thực hiện thường xuyên do thiếu nhân lực, thiết bị và kinh phí. Địa phương kiến nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải từ các bãi tập kết đến điểm xử lý.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đã trao đổi, làm rõ kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương. Đoàn đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn phát sinh chất thải; triển khai giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch.

Đồng thời, chú trọng kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trước khi cấp cho người dân; thường xuyên rà soát, duy tu, sửa chữa các công trình, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống cấp nước.