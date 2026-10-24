Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ - Ảnh: C.T.V

Hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin

Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị quan tâm hai nội dung nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm công khai, minh bạch thông tin môi trường.

Về hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, đồng chí cho rằng hạ tầng thu gom, xử lý nước thải, chất thải tại một số khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, có công trình xuống cấp hoặc chưa có hệ thống xử lý tập trung. Tại Quảng Trị, dù phần lớn trong số 31 cụm công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường, vẫn cần có giải pháp hoàn thiện, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu kiểm soát ô nhiễm lâu dài.

Đồng chí đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng trong đầu tư, vận hành, duy tu công trình và công khai tình trạng hoạt động; đồng thời xác định thời hạn hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đối với các khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, cũng như trách nhiệm phối hợp giữa chủ đầu tư và cơ sở sản xuất khi xảy ra tình trạng nước thải vượt quy chuẩn.

Về cung cấp thông tin môi trường trên môi trường điện tử, đồng chí đề nghị cân nhắc việc loại bỏ dịch vụ cung cấp thông tin môi trường khỏi phạm vi dịch vụ công trực tuyến về môi trường. Theo đồng chí, việc tiếp cận thông tin là cơ sở để người dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến đối với các dự án có nguy cơ tác động đến môi trường, đồng thời giúp doanh nghiệp thuận lợi trong tìm hiểu dữ liệu phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Do đó, ý kiến đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm công khai, cập nhật và cung cấp thông tin môi trường theo hướng thuận tiện, dễ tiếp cận, không phát sinh thủ tục hành chính đối với thông tin đã được công khai và được phép khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đề nghị cụ thể hóa quyền tiếp cận biển của người dân

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Đối với dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đồng chí Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao sự tiếp thu của cơ quan soạn thảo đối với các ý kiến của ĐBQH tại hội nghị ĐBQH chuyên trách, trong đó có các kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị về quyền tiếp cận biển của người dân và trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo.

Nhấn mạnh nội dung dự thảo đã thể hiện cách tiếp cận quản lý tổng hợp không gian biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và bảo đảm quyền lợi của cộng đồng ven biển, tuy nhiên, theo đồng chí, một số quy định cần được cụ thể hóa để thuận lợi trong quá trình triển khai tại địa phương.

Về quyền tiếp cận biển của người dân tại Điều 9, ý kiến cho rằng, biển không chỉ là không gian phát triển du lịch, dịch vụ mà còn gắn liền với sinh kế, hoạt động khai thác thủy sản và đời sống của người dân ven biển. Thực tế, tại một số khu vực, việc triển khai dự án nghỉ dưỡng, du lịch dẫn đến lối đi xuống biển bị rào chắn hoặc thay đổi, khiến người dân phải di chuyển xa hơn.

Đồng chí đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về khoảng cách giữa các lối tiếp cận biển công cộng, khuyến khích duy trì các lối đi hiện trạng và chỉ điều chỉnh khi cần thiết vì yêu cầu quốc phòng, an ninh, an toàn hoặc bảo vệ môi trường.