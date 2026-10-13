Tăng cường bảo vệ học sinh từ trường học đến cộng đồng

Buổi tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Bình Thanh (xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: NVCC

Siết chặt an ninh từ cổng trường

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản số 6742/UBND-KGVX yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giáo dục, trường học và phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục.

Theo UBND tỉnh, thời gian gần đây, trên địa bàn xảy ra một số vụ việc đối tượng xấu tiếp cận, xâm nhập khu vực trường học hoặc lợi dụng thời điểm học sinh tan học để thực hiện hành vi xâm hại tình dục gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trường học, sức khỏe và tâm lý của trẻ em, học sinh.

Trước tình hình trên, tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, rà soát, củng cố các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; quản lý chặt chẽ người ra, vào trường, nhất là khách đến liên hệ công tác và những trường hợp không có nhiệm vụ tại trường.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục phải nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong phát hiện nguy cơ học sinh bị tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo hoặc xâm hại; phát huy hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường, kịp thời hỗ trợ học sinh có nguy cơ hoặc có dấu hiệu bị xâm hại.

UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền các xã, phường phối hợp với lực lượng Công an và nhà trường rà soát các địa điểm công cộng, khu vực vắng người, tuyến đường học sinh thường xuyên đi qua để chủ động phòng ngừa, khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - cán bộ Chi cục Dân số và Trẻ em (Sở Y tế Hưng Yên) tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Bình Thanh - Phân hiệu Minh Tân (xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) ngày 6/10. Ảnh: NVCC

Ngay sau chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã ban hành văn bản triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Điển hình như ngày 8/10, UBND phường Trần Lãm ban hành Công văn về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, học sinh.

Theo đó UBND phường Trần Lãm yêu cầu Công an phường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình, rà soát địa bàn, tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ mất an ninh, trật tự, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học.

UBND phường Trần Lãm cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn được yêu cầu rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn, quản lý chặt chẽ người ra, vào trường; phối hợp với gia đình trong quản lý học sinh; công khai đầu mối tiếp nhận thông tin và kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu xâm hại trẻ em.

Trước đó, ngày 6/10, UBND xã Lê Lợi cũng ban hành Công văn số 612/UBND-VHXH yêu cầu các trường thường xuyên kiểm tra khuôn viên, cổng trường, tường rào, nhà vệ sinh, phòng chức năng và những khu vực ít người qua lại để kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Công tác quản lý người ra, vào trường, bố trí lực lượng trực, bảo vệ tại cổng trường vào giờ học sinh đến và tan học cũng được nhấn mạnh nhằm ngăn ngừa người lạ tiếp cận, dụ dỗ học sinh.

Bên cạnh việc bảo đảm an ninh trong trường, các cơ sở giáo dục được yêu cầu tăng cường giáo dục kỹ năng nhận diện, phòng tránh hành vi dụ dỗ, lôi kéo, đe dọa, cưỡng ép và xâm hại; hướng dẫn học sinh sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, cảnh giác trước những yêu cầu cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân trên không gian mạng.

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ, lấy học sinh làm trung tâm

Bên cạnh các giải pháp bảo đảm an ninh, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phòng ngừa nguy cơ từ sớm.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ Chi cục Dân số và Trẻ em (Sở Y tế Hưng Yên), cho biết học sinh đã được tiếp cận một số nội dung về bảo vệ bản thân thông qua môn học và hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, kiến thức và kỹ năng phòng tránh xâm hại của trẻ vẫn còn những hạn chế nhất định.

Theo bà Hà, một số quan niệm như chỉ người lạ mới có thể xâm hại trẻ hoặc bé trai ít có nguy cơ bị xâm hại hơn bé gái vẫn tồn tại trong nhận thức của một bộ phận phụ huynh và trẻ em. Trong khi đó, cả bé trai và bé gái đều có thể trở thành nạn nhân; người thực hiện hành vi xâm hại có thể là người lạ, người quen, thậm chí là người thân trong gia đình.

Do đó, trẻ cần được hướng dẫn nhận biết những vùng riêng tư trên cơ thể, hiểu về ranh giới cá nhân và nhận diện dấu hiệu nguy hiểm thông qua lời nói, cử chỉ, hành vi không phù hợp. Việc giáo dục nên gắn với các tình huống cụ thể để trẻ biết từ chối, rời khỏi nơi nguy hiểm khi có thể và tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn đáng tin cậy.

Bà Hà cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng, như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, cha mẹ cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để nhận diện nguy cơ, lắng nghe và đồng hành cùng con, phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng khi cần thiết.

Học sinh Trường THCS Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trong giờ học. Ảnh: Đinh Chiến

Từ thực tế quản lý nhà trường, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), cho biết nhà trường xác định an toàn là điều kiện tiên quyết để xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.

Theo bà Trang, với mô hình một trường chính và ba phân hiệu, nhà trường chú trọng thống nhất quy trình kiểm soát người ra, vào; đồng thời phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên phù hợp với điều kiện từng cơ sở.

Theo đó, nhà trường tăng cường xác minh thông tin, mục đích của khách đến liên hệ công tác; kiểm soát chặt chẽ việc đón, trả học sinh, nhất là các trường hợp đón giữa buổi hoặc thay đổi người đón.

Công tác bảo đảm an ninh tại cổng trường được chú trọng vào giờ học sinh đến trường và tan học. Đồng thời, thường xuyên rà soát cổng phụ, tường rào, hành lang, khu vực ít người qua lại và hệ thống camera để kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

“Các nhiệm vụ được tổ chức theo nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; gắn với kiểm tra thực tế và theo dõi việc khắc phục”, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung nhấn mạnh.

Xác định bảo vệ học sinh là trách nhiệm cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và chính quyền địa phương, nữ hiệu trưởng cho biết, nhà trường phối hợp với phụ huynh thống nhất phương thức đón, trả học sinh, lựa chọn tuyến đường phù hợp và hướng dẫn các em tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm.

Đồng thời, phối hợp với Công an phường, chính quyền địa phương rà soát các tuyến đường học sinh thường đi qua, khu vực công cộng và những địa điểm có nguy cơ mất an toàn để chủ động phòng ngừa.

Sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, cùng việc nâng cao nhận thức của chính học sinh, là những yếu tố quan trọng để chủ động nhận diện, ngăn chặn nguy cơ, bảo vệ an toàn và quyền lợi của trẻ em.

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