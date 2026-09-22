Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã

Thời gian qua, công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở tập trung triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Cùng với công tác tuyên truyền, cơ quan chức năng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Người dân chủ động bàn giao

Đại diện Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh tiếp nhận 1 cá thể rùa hoang dã do người dân giao nộp.

Giữa tháng 7, khi đi làm rẫy, anh Cao Minh Quốc Tài (thôn Tà Giang, xã Tây Khánh Sơn) tình cờ phát hiện 1 con tê tê Java (thuộc nhóm IB - nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) nặng khoảng 1,5kg bị mắc vào lưới B40. Biết đây là loại động vật hoang dã nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, anh Tài cẩn thận gỡ lưới và mang cá thể tê tê đến Công an xã Tây Khánh Sơn giao nộp.

Ngay sau đó, Công an xã Tây Khánh Sơn phối hợp với Phòng Kinh tế xã Tây Khánh Sơn, Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn lập biên bản tiếp nhận, đánh giá tình trạng sức khỏe của cá thể động vật hoang dã. Ngay trong ngày, các đơn vị phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tiến hành thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Cũng trong tháng 7, khi phát hiện 1 cá thể trăn gấm (thuộc nhóm IIB - nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) đi lạc vào nhà, ông Hồ Quang Tuấn (thôn Đồng Cau, xã Suối Dầu) đã mang đến UBND xã Cam Lâm giao nộp. Sau khi xác định cá thể trăn gấm còn sống, khỏe mạnh, lực lượng chức năng xã Cam Lâm phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Hai trường hợp trên cho thấy ngày càng có nhiều người dân nhận biết, có ý thức bảo vệ động vật hoang dã và tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để thả về môi trường tự nhiên. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Công an tỉnh với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, lực lượng liên ngành của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, thông điệp về bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư, thủy sản nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh; đồng thời duy trì phong trào quần chúng tham gia tố giác, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã.

Chung tay bảo vệ

Anh Cao Minh Quốc Tài giao nộp cá thể tê tê Java quý hiếm cho lực lượng chức năng xã Tây Khánh Sơn.

Hiện nay, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở trong tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã. Đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ trái pháp luật động vật hoang dã, chim di cư... Cùng với đó, vận động người dân tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình đã tiếp nhận và thả về tự nhiên 1 cá thể tê tê Java, 1 cá thể cheo cheo lưng bạc, 2 cá thể cheo cheo thường, 2 cá thể đồi mồi và 1 cá thể rùa xanh. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã tiếp nhận và thả về tự nhiên 2 cá thể tê tê Java, 1 cá thể kỳ đà hoa, 1 cá thể cu li nhỏ, 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể trăn gấm và 1 cá thể khỉ đuôi dài. Hầu hết các cá thể trên thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được người dân phát hiện, tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ và tái thả về tự nhiên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, cứu hộ, chăm sóc, tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên; không để phát sinh tình trạng lợi dụng hoạt động phóng sinh để mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát các cơ sở nuôi động vật hoang dã để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Theo ông Đỗ Nhy Huy - Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Khánh Sơn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, địa phương đã thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên của tổ công tác liên ngành. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Bên cạnh đó, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, kiểm lâm thực hiện kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.